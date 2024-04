Driessen wijst op ‘strategisch’ en ‘venijnig’ zinnetje van Slot na Feyenoord - NEC: ‘Doet alles bewust’

Valentijn Driessen denkt dat Feyenoord-trainer Arne Slot de clubleiding na afloop van de bekerfinale tegen NEC al lichtjes onder druk probeerde te zetten om hem te laten gaan als zich een mooie kans zou voordoen. “Als ik een hele mooie kans zie, schat ik zo in dat er op basis van wat ik gepresteerd heb er wel een akkoord zal komen”, citeert de verslaggever de succestrainer van de Rotterdammers. Volgens Driessen riep Slot de Feyenoord-leiding daarmee ‘indirect’ op om hem te laten gaan.

“Bij iedere willekeurige voetbaltrainer laat je het passeren, maar, zo weet iedere volger: Slot heeft de verbale gave om zodanig met taal te spelen dat hij er iets mee wil bewerkstelligen”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “Of hij er in dit specifieke geval in slaagt om de directie en rvc van Feyenoord zodanig onder druk te zetten dat hij zonder stevige voorwaarden wordt uitgezwaaid voor een prestigieuze uitdaging in de Premier League is een tweede.”

Feyenoord won afgelopen zondag ten koste van NEC de KNVB Beker, maar lang ging het niet over de wedstrijd in De Kuip. Het nieuws over de Rotterdamse bekerzege maakte al snel plaats voor de interesse van Liverpool in Slot. Serieuze interesse welteverstaan. De Engelse grootmacht ziet in Slot de ideale kandidaat om Jürgen Klopp na dit seizoen op te volgen. Slot staat open voor een avontuur op Anfield en vertelde donderdagavond voor de camera van ESPN dat de clubs met elkaar in gesprek zijn en het wachten is op een akkoord. “Wie het zinnetje inhoudelijk ontleedt, is snel geneigd om Slots kant te kiezen”, doelt Driessen op de uitspraak van Slot na de bekerfinale.

“In drie seizoenen heeft hij immers een onuitwisbare indruk gemaakt in De Kuip. Qua resultaten met een finaleplaats in de Conference League (derde niveau Europa), de landstitel en de KNVB Beker”, vervolgt Driessen. Dat is volgens de verslaggever nog niet eens de ‘grootste’ prestatie van Slot in Rotterdam-Zuid. “Een grotere prestatie is dat hij in drie seizoenen drie nieuwe succesvolle elftallen bouwde. Teams die stuk voor stuk groeiden en zeker voor Feyenoord-begrippen ongekend aanvallend, creatief, dominant, attractief en intens dynamisch spel aan de dag legden.”

Volgens Driessen is er niemand in Rotterdam die Slot een overstap naar Liverpool ‘misgunt’, maar is Feyenoord het wel aan zichzelf verplicht om het onderste uit de kan te halen. “Aan de andere kant bood Feyenoord Slot drie jaar geleden een kans in De Kuip. Hij kreeg zijn gewilde assistenten, mocht spelers aan de kant zetten en spelers halen waarbij de Japanner Ayase Ueda voor 9 miljoen euro exclusief bonussen gold als recordtransfer.” Driessen zag Feyenoord Slot bovendien ‘rijkelijk’ belonen na afgelopen seizoen, toen de trainer op weg leek naar Tottenham Hotspur maar uiteindelijk zijn krabbel zette onder een nieuw contract in De Kuip. “Vandaar heeft de leiding van Feyenoord het volste recht, zelfs de plicht naar de club en achterban toe om het onderste uit de kant te halen voor Slot. En eveneens voor alle stafleden die hij wil meenemen naar Liverpool, zoals assistent Sipke Hulshoff.”

Het openingsbod van Liverpool eerder deze week bedroeg naar verluidt negen miljoen euro. Dat lijkt in de verste verte niet genoeg om Feyenoord te overtuigen. De Rotterdammers deelden Tottenham Hotspur vorig jaar nog mee dat er pas bij een bedrag van minstens vijftien miljoen euro viel te praten. “Als de overal bij topclubs genoemde, gepushte en gehypte Roberto De Zerbi van Brighton & Hove Albion met een lege prijzenkast 14 miljoen moet opleveren, waarom zou Feyenoord dan aan tafel gaan voor een openingsbod onder de 15 miljoen euro?”, aldus Driessen.

