Arne Slot vertelt eerlijk over toekomstplannen en interesse van Liverpool

Arne Slot bevestigt dat hij graag aan de slag gaat bij Liverpool. De trainer van Feyenoord vertelt kort voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles dat de clubs met elkaar in onderhandeling zijn en dat hij vertrouwen heeft in een goede afloop.

"Het enige wat ik erover kan zeggen is dat de clubs in onderhandeling zijn. Dan zit je zelf in de wachtkamer en wacht je af wat eruit gaat komen", vertelt Slot aan ESPN, voorafgaand aan de competitiewedstrijd die om 21.00 uur begint. "Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil. Nu wacht ik af tot de clubs tot een akkoord gaan komen. Daar heb ik alle vertrouwen in."

Artikel gaat verder onder video

De Engelse pers is aanwezig in Deventer om na afloop op de persconferentie vragen te stellen. Ook werd hij in de aanloop naar de wedstrijd opgewacht door een Engelse journalist bij hotel Van der Valk. "Ze hebben ons inderdaad gevolgd met de bus, maar meer was het ook niet. Het hoort er blijkbaar bij", zegt hij daar zelf over.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slot richt zicht tot publiek, maar krijgt tegenvallende reactie: Bijlow grijpt vervolgens in

Feyenoord-trainer Arne Slot maakte tijdens de huldiging naar aanleiding van de bekerwinst van de gelegenheid gebruik om Quilindschy Hartman een hart onder zijn riem te steken.