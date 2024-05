Voorbereiding Feyenoord krijgt nóg meer vorm: vijfde oefentegenstander bekend

Feyenoord speelt weliswaar nog twee competitiewedstrijden alvorens de zomerstop van start gaat, maar de voorbereiding op het nieuwe seizoen lijkt al bijna compleet. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl wist de afgelopen weken al te melden dat de Rotterdammers ter voorbereiding op volgend seizoen zullen oefenen tegen FC Dordrecht, Cercle Brugge, Benfica en AS Monaco en aan dat lijstje kan nu ook KRC Genk worden toegevoegd.

De huidige nummer vier van België is de vijfde oefentegenstander van Feyenoord die bekend wordt gemaakt, al gebeurt dat nog niet via de officiële clubkanalen. KRC Genk reist op zaterdag 13 juli af naar Rotterdam. Een week daarvoor speelt Feyenoord een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. De ontmoeting met de Keuken Kampioen divisionist wordt waarschijnlijk gespeeld over zestig + dertig minuten speeltijd.

Artikel gaat verder onder video

KRC Genk is na FC Dordrecht, Cercle Brugge, Benfica en AS Monaco de vijfde oefentegenstander van Feyenoord. 1908.nl bracht vorige week nog naar buiten dat de huidige nummer twee van Nederland door Benfica is uitgenodigd om in Lissabon om de Eusébio Cup te komen spelen. Een paar dagen later meldde het medium dat Feyenoord in AS Monaco de tegenstander voor de traditionele openingswedstrijd van het seizoen heeft weten te strikken. Het is nog niet bekend wanneer Feyenoord afreist naar Lissabon voor de krachtmeting met Benfica en ook de datum voor de ontmoeting met AS Monaco laat nog op zich wachten. Voor het uitduel met Benfica was de verwachting eind juli/begin augustus.

De exacte datum zal ook afhangen van wanneer de Johan Cruijff Schaal wordt gespeeld. De strijd om de eerste prijs van het seizoen staat gepland voor vrijdag 2 of zondag 4 augustus. Feyenoord neemt het daarin als bekerwinnaar op tegen landskampioen PSV. De Eindhovenaren kroonden zich zondag, twee weken na de bekerwinst van Feyenoord, voor het eerst sinds 2018 tot kampioen van Nederland. De topclubs troffen elkaar vorig seizoen ook al in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV trok in De Kuip aan het langste eind: 0-1. Doelpuntenmaker was Noa Lang.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elfrink benadrukt uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Pakken zelfs nog iets meer dan PSV’

Feyenoord moest in de strijd om de landstitel weliswaar al voortijdig z’n meerdere erkennen in PSV, maar dat betekent niet dat de Rotterdammers helemaal niets overhouden aan dit Eredivisieseizoen.