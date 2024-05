Premier League-iconen vestigen hoop op Arne Slot: 'Klopp is dat vertrouwen misschien een beetje kwijt'

De analisten van het Engelse Sky Sports hopen dat Arne Slot er bij Liverpool wél in gaat slagen om wekelijks zijn topniveau te laten aantikken. Voormalig Liverpool-spelers Jamie Redknapp en Daniel Sturridge én Manchester United-icoon Roy Keane zagen de Nederlander zondag weer eens uitblinken tijdens de 4-2 zege op Tottenham Hotspur, maar denken tegelijkertijd dat zijn huidige trainer Jürgen Klopp het vertrouwen in de oud-PSV'er een beetje kwijt is.

Gakpo was na een kwartier spelen tegen de Spurs de aangever bij de 1-0 van Mohamed Salah en tekende kort na rust zelf voor de 3-0 in het voordeel van The Reds. Harvey Elliott maakte er even later zelfs 4-0 van, waarna de bezoekers via Richarlison en Heung-min Son de eindstand op 4-2 bepaalden. "Cody laat bij Liverpool af en toe een glimp zien", zegt Redknapp, die tussen 1991 en 2002 liefst 308 wedstrijden voor Liverpool speelde. "Zijn beste wedstrijd was vermoedelijk vorig jaar tegen Manchester United (7-0 winst, red.). Toen dacht ik: 'Dit is een échte speler', maar er zijn niet genoeg van dat soort momenten geweest", meent de oud-verdediger.

Artikel gaat verder onder video

Voormalig spits Sturridge, die op zijn beurt van 2013 tot 2018 bij Liverpool onder contract stond en in totaal 68 keer voor de club scoorde, zegt ook andere verwachtingen van de Nederlander te hebben gehad. "Toen hij met het Nederlands elftal op het WK speelde keken mensen op: 'Wie is deze guy, die bijna elke wedstrijd scoort?', maar sinds hij naar Liverpool is gekomen heeft hij slechts flitsen laten zien." Sturridge vermoedt dat het met vertrouwen te maken heeft: "Hij heeft niet echt een reeks wedstrijden mogen spelen. Je moet het vertrouwen van je teamgenoten voelen, dat soort dingen doet ertoe."

Redknapp vestigt in dat opzicht zijn hoop op Slot: "De komst van een Nederlandse manager zou hem misschien een beetje kunnen helpen. Het wordt interessant om te zien." Roy Keane deelt de kritiek van zijn tafelgenoten en denkt eveneens dat de trainerswissel positief voor Gakpo zou kunnen uitpakken. "Je moet consistent zijn", stelt de Ierse oud-middenvelder. "De manager moet op je kunnen vertrouwen, er zijn overduidelijk wat spelers bij Liverpool waarin Klopp dat vertrouwen een beetje kwijt is." Onder Slot komt daar mogelijk verandering in, denkt ook Keane: "Een nieuwe trainer, een nieuwe dynamiek en andere persoonlijkheden", somt hij op. "Maar: als je een topspeler bij een topclub wil zijn moet je het elke week laten zien. Dat doet hij op dit moment niet bepaald."

"You've got to be consistent"



The Super Sunday panel believe Cody Gakpo needs to sustain run of games 📊 pic.twitter.com/Fik2ysg7FS — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez waarschuwt Ajax, PSV en Feyenoord voor speler ‘met een bepaalde arrogantie’

Kenneth Perez waarschuwt drie topclubs: "Hij heeft bepaalde arrogantie… Hij heeft een bepaald gemakzucht. Hij voelt zich een beetje als Virgil van Dijk."