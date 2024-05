Roda JC wil focus op promotiekraker en roept stadionspeaker halt toe

Roda JC wil niet meer dat Wim Frijns interviews geeft omtrent het veelbesproken moment tijdens het KKD-duel Roda JC – sc Cambuur (2-0). De stadionspeaker riep onjuist om dat FC Groningen achterstond bij Telstar, waardoor er een promotiefeest van jewelste uitbarstte in het Parkstad Limburg Stadion.

Frijns riep in de slotfase van beide duels om dat FC Groningen met 2-1 achterstond, waardoor Roda zeker zou zijn van een plek in de Eredivisie. De fans van de club uit Kerkrade gingen vervolgens uit hun dak. Later meldde de stadionspeaker dat de goal zou zijn afgekeurd, maar er viel helemáál geen 2-1. Door de 1-1 einduitslag in Velsen-Zuid is promotie nog niet zeker voor Roda, waardoor het feest al snel ten einde was.

Frijns kreeg na afloop veel media-aandacht door zijn blunder en gaf meerdere interviews. Meermaals bood hij zijn excuses aan. Frijns is al 25 jaar de speaker van Roda en kreeg na dit incident veel over zich heen, ook van fans van de Limburgse club.

Algemeen directeur Jordens Peters heeft laten weten dat de stadionspeaker niet meer naar buiten mag treden de komende dagen. Volgens hem en de directie van Roda moet de focus vooral liggen op de belangrijke wedstrijd van aankomende vrijdag, uit tegen FC Groningen. “Het contact over alle zaken die met Roda JC te maken hebben, verloopt via de club. Frijns heeft zijn laatste interview gegeven”, stelt Peters bij De Telegraaf.

Als Roda uit bij FC Groningen minimaal gelijkspeelt, speelt het volgend jaar in de Eredivisie. Maar wint FC Groningen, dan moet de club uit Kerkrade nog play-offs spelen om die plek af te dwingen. De wedstrijd begint vrijdag om 20:00 en is via FCUpdate.nl te volgen.

