Kraay komt met trainersnieuws: 'Hij staat met stip op één, maar zijn club gaat hem never nooit laten gaan'

Hans Kraay junior weet zaterdagavond te melden dat Bas Sibum 'met stip op één' staat op het verlanglijstje van FC Emmen, dat op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen. De huidige oefenmeester van Roda JC heeft een verleden als speler én jeugd- en assistent-trainer bij de Drentse club, die zich volgens Kraay echter geen illusies hoeft te maken.

Emmen begon het huidige seizoen met Fred Grim op de bank, maar de oud-doelman werd in april op straat gezet. Clubiconen Alfons Arts en Michel van Oostrum namen het stokje van hem over en loodsten Emmen zowaar nog naar de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Daarin werd in de eerste ronde afgerekend met FC Dordrecht, maar bleek NAC Breda in de halve eindstrijd over twee wedstrijden te sterk.

Artikel gaat verder onder video

Kraay komt tijdens de nabeschouwing op ESPN van de return op De Oude Meerdijk met nieuws: "Ik heb begrepen dat het bestuur van Emmen Bas Sibum met stip op één heeft. Die was vandaag ook hier en woont hier ook in de buurt. Maar: ik denk dat Roda slecht nieuws voor Emmen heeft. Roda gaat Sibum never nooit laten gaan", zegt de verslaggever en presentator. De geboren Drent Sibum leek de Limburgse club lange tijd naar rechtstreekse promotie te gaan leiden in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal, maar greep daar op de slotdag van de competitie alsnog naast door een 2-0 nederlaag bij directe concurrent FC Groningen. In de play-offs was datzelfde NAC vervolgens veel te sterk in de eerste ronde.

Overigens heeft Kraay wel een suggestie voor Emmen, als blijkt dat Roda inderdaad geen afscheid van Sibum - die nog vastligt tot medio 2025 - wenst te nemen. "Als het niet kan, waarom zou je Arts met zijn staf, die weer een beetje adem heeft gegeven en tot leven heeft gebracht, niet laten zitten als je Sibum toch niet krijgt?", vraagt Kraay zich hardop af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.