Sibum hekelt vraag bij ESPN: ‘Iedere journalist of analist denkt tegenwoordig psycholoog te zijn…’

Roda JC liep vrijdagavond, ten koste van FC Groningen, directe promotie naar de Eredivisie mis. De Limburgers, die dit seizoen lange tijd op een directe promotieplaats stonden, incasseren hiermee een forse tik. Analisten verwachten dat die tik zó groot zal zijn, dat de Koempels afgeschreven zijn voor de nacompetitie.

De Limburgers kregen vorige week, na de overwinning op SC Cambuur, al een tik te verwerken. Roda vierde, door een fout van de stadionspeaker, al feest omdat ze dachten dat promotie binnen was. Een week later wachtte de onderlinge clash met FC Groningen in de Euroborg. De Koempels zouden aan een gelijkspel genoeg hebben, maar verloren relatief kansloos met 2-0, waardoor ze veroordeeld zijn tot de nacompetitie.

Artikel gaat verder onder video

“Wij gaan er alles aan doen om die play-offs te winnen”, zo verzekert Roda-trainer Bas Sibum na afloop tegenover Milan van Dongen van ESPN. De media schatten de kans klein dat Roda de mentale tikken te boven komt. Van Dongen benoemt dit aspect tegen Sibum: “Van te voren zeg je: de verliezer van dit duel, is bijna kansloos in die play-offs.”

De oefenmeester van de Limburgers heeft hier geen enkele boodschap aan. “Dat is het mooie. Elke journalist, supporter of analist denkt tegenwoordig ook psycholoog te zijn. Wij waren vandaag kansloos, maar we zijn dus ook kansloos voor de play-offs. Ik vind het allemaal prima”, reageert Sibum cynisch.

“Voor ons begint nu het toetje. We hebben een kaakslag gehad, maar we moeten zorgen dat we weer opstaan. Maandag gaan we uit naar NAC Breda heb ik gehoord”, sluit de trainer af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.