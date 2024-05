Milan van Dongen genoot van tafelgast Goedemorgen Eredivisie: ‘Ik was echt onder de indruk’

Roda JC Kerkrade was vrijdagavond dankzij een 2-0 zege op SC Cambuur dicht bij promotie naar de Eredivisie. Doordat concurrent FC Groningen gelijktijdig echter een laat gelijkspel (1-1) uit het vuur sleepte tegen Telstar, moesten de Limburgers het promotiefeest op het laatste moment toch nog uitstellen. De analisten van ESPN zijn onder de indruk hoe trainer Bas Sibum na de deceptie voor Roda de kalmte bewaarde.

“Moet je eens kijken naar zijn interview na afloop”, zegt Kees Luijckx in het televisieprogramma Voetbalpraat over de hoofdtrainer van Roda. “Je ziet dat de spelers van Roda na afloop flink aangeslagen interviews gaven. Maar Sibum gaat er gewoon staan, noemt de feiten op zoals deze zijn, toont totaal geen emotie en geeft gewoon zijn analyse.”

Collega-analist Anco Jansen heeft eveneens mooie woorden over voor Sibum, die bezig is aan zijn debuutjaar als hoofdtrainer van Roda en momenteel knap tweede staat met de club. “Hij valt ook niemand af in deze situatie, wat ik knap vind. Hij gaat niet mee in de emotie. En wat hij zegt vind ik nog het aller knapste: Roda heeft gewoon gedaan wat ze moesten doen. Dat is uiteindelijk het enige waar je invloed op hebt.”

Presentator Milan van Dongen vindt dat Sibum zich goed presenteert in de media. “Bas Sibum is natuurlijk een beginnende hoofdtrainer, maar hij doet het hartstikke goed. Hij komt uitstekend over voor de camera. Hij heeft hier (bij ESPN, red.) een keer gezeten bij Goedemorgen Eredivisie: ik was echt onder de indruk van hoe hij uit zijn woorden kwam.”

Roda sluit het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie volgende week af met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Het elftal van Sibum heeft aan een remise voldoende om de tweede plaats in de competitie en promotie naar de Eredivisie veilig te stellen; FC Groningen gaat bij een zege hogerop.

