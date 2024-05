Vink twijfelt aan één naam in voorselectie: ‘Ik vind de hype om hem een beetje voorbarig’

Marciano Vink denkt dat mee gaat naar het EK, maar heeft desondanks geen hoge pet op van de linksback van Borussia Dortmund. Bij het programma Voetbalpraat op ESPN vertelt de analist dat hij twijfelt aan de bejubelde verdediger.

Maatsen bereikte onlangs de finale van de Champions League met Dortmund en kan op complimenten rekenen van onder meer Rafael van der Vaart. Vink, die Maatsen met name bij Jong Oranje in actie zag komen, is nog niet echt te spreken over de Nederlander. “Ik snap de hype en de hosannastemming, maar ik heb ook gewoon genoeg wedstrijden gezien waarin hij verdedigend zó kwetsbaar is”, begint de oud-voetballer.

“Het is aanvallend gezien best een prima speler. Maar ik weet niet of het goed genoeg is voor Oranje. De hype om hem vind ik nog een beetje voorbarig…”, gaat Vink verder. “Ik heb wedstrijden gezien dat hij zo het middenveld inloopt en helemaal niet doorheeft wat er achter hem gebeurde”, analyseert de analist.

Maatsen is één van de dertig namen die in de Oranje-voorselectie staan in aanloop naar het EK. Uiteindelijk mogen er 26 spelers mee naar Duitsland, waardoor er dus nog vier zullen afvallen. Voetbalpraat verwacht dat Maatsen, zeker door de blessure van Quilindschy Hartman, een zekerheidje is op de lijst.

