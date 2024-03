CL-kwartfinalist houdt juni en juli vrij: ‘Nu bij Oranje zitten was niet gek geweest’

werd door Ronald Koeman niet opgeroepen voor de huidige interlandperiode, maar blijft wel hopen op een plekje in de EK-selectie. De linksback van Borussia Dortmund is kwartfinalist in de Champions League en bovendien multifunctioneel inzetbaar.

Zo speelde Maatsen als controlerende middenvelder in de oefeninterland tegen Jong Noorwegen (1-2 verlies). Als invaller speelde hij bovendien als aanvoerder. Normaal gesproken is Maatsen een linksachter, maar ook als buitenspeler of middenvelder kan hij zijn team ondersteunen.

Als belangrijke speler bij Dortmund had de 22-jarige op een uitnodiging van bondscoach Koeman gehoopt. “Je wilt altijd met de grote mannen meedoen, dus dan is het wel jammer”, vertelt Maatsen in gesprek met Voetbal International. “Het was misschien ook niet gek geweest. Maar ik reken nergens op. De realiteit is dat ik voor Jong Oranje ben opgeroepen en dan ligt mijn focus ook gewoon hier.” Ook na blessures van Quilindschy Hartman en Stefan de Vrij blijft Maatsen bij Jong Oranje.

De linksback staat onder contract bij Chelsea, dat hem voor de tweede seizoenshelft verhuurde aan Dortmund. Zelfs toen alle andere linksachters in Londen geblesseerd waren, koos Mauricio Pochettino vaak voor Levi Colwill op die positie, van origine een centrale verdediger. In Duitsland geniet Maatsen weer van het voetballer zijn. “Vanaf dag één dat ik daar ben, viel alles op zijn plek. Ik ben heel blij dat beide clubs (Chelsea en Dortmund, red.) hebben meegewerkt om mij de kans te geven op het hoogste niveau te presteren. Ik speel weer, dat is het heel belangrijk. Ik ben gewoon aan het genieten, gewoon lekker voetballen.”

Na zijn huurperiode meldt Maatsen zich weer bij Chelsea. Maar daarvoor zou hij nog op een groot toernooi in actie kunnen komen, namelijk het EK in Duitsland. Voor de periode juni en juli heeft hij nog geen vakantie geboekt. “Een mooie zomer wordt het sowieso. Ik hoop voor mij extra mooi, we gaan het zien.”