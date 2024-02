Peter Bosz krijgt vóór de aftrap al goed nieuws: Dortmund houdt topspeler op de bank

Borussia Dortmund begint dinsdagavond zonder aan het heenduel met PSV in de achtste finales van de Champions League. Dat is goed nieuws voor Peter Bosz. De trainer van de Eindhovenaren was in de aanloop naar de eerste ontmoeting met de Duitsers lovend over de aanvallende middenvelder en zei zelfs te hopen dat hij niet speelt. heeft wél een basisplaats. Dat geldt ook voor .

Het was de voorbije dagen nog de vraag of Malen zou gaan starten tegen zijn oude werkgever. De rappe aanvaller bleef afgelopen zaterdag in het uitduel met VFL Wolfsburg (1-1) nog negentig minuten aan de kant. Malen is in elk geval fit genoeg om te beginnen in het Philips Stadion. Naast de Oranje-international verschijnt ook Maatsen aan de aftrap. De vleugelverdediger verruilde Chelsea vorige maand op huurbasis voor Borussia Dortmund. Hij laat een goede indruk achter tijdens zijn eerste weken in Duitsland en mag zich vanaf 21.00 uur voor het eerst in de Champions League laten zien namens zijn tijdelijke werkgever.

De opstelling van Borussia Dortmund verschilt op één plek van de vermoedelijke elf. Niklas Süle werd aan de aftrap verwacht, maar de verdediger is dinsdagavond helemaal niet van de partij. Hij is ziek en zit dus ook niet op de bank. Voor hem speelt Mats Hummels. De 35-jarige centrumverdediger kon in de eerste seizoenshelft nog rekenen op een basisplaats, maar moest de eerste twee competitieduels na de winterstop missen vanwege een infectie en slaagde er vervolgens niet in zich terug in de eerste elf te spelen. Door de absentie van Süle kiest trainer Edin Terzic alsnog voor Hummels. Laatstgenoemde verscheen in alle zes groepsduels aan de aftrap. Borussia Dortmund eindigde bovenaan in een groep met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maarsen; Sabitzer, Can; Malen, Reus, Sancho; Füllkrug.