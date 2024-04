Bosz vertelt hoe PSV-kleedkamer reageerde op 'verschrikkelijk' nieuws over Dest: 'Dat zegt denk ik wel alles'

De spelers van PSV en Peter Bosz zijn kapot van het nieuws over de blessure van . De Amerikaanse back heeft zijn voorste kruisband gescheurd en zal maanden niet in actie kunnen komen. Het Eindhovens Dagblad meldde zelfs dat Dest het hele kalenderjaar niet meer zou spelen. Bosz geeft toelichting tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen SC Heerenveen.

Het is een ernstige blessure, helaas. Daar zijn we allemaal kapot van. Hoe dat precies zit, misschien kan ik daar gelijk in zijn algemeenheid wat over zeggen, want wij hebben daar ook met Sergiño over gesproken. Hij zou het fijn vinden als hij zelf zou mogen uitleggen wat er precies gebeurd is, en wat er precies aan de hand is. En ook wat het vervolg zou zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Dest zal snel met een verklaring over zijn blessure komen, zo meldt Bosz. “Dat zal een dezer dagen gaan gebeuren. Hij zou het fijner vinden wanneer hij dat zelf in zijn eigen woorden zou mogen doen. In plaats van dat ik dat voor hem zou zeggen”, legt Bosz uit tegenover de pers voor de uitwedstrijd in Friesland tegen Heerenveen.

Het nieuws sloeg als een bom in bij de spelers van PSV. “Verschrikkelijk. Hij heeft dat samen met de dokter aan de groep (spelers en de staf) verteld, en daarna was er doodse stilte. Dat zegt denk ik wel alles. Ja, het is verschrikkelijk”, doet Bosz uit de doeken.

Ondanks de langdurige blessure wil Bosz Dest graag lang bij PSV houden. “Voor hem zou het goed zijn om vanaf nu een aantal jaren bij dezelfde club te blijven. Ik denk dat hij zich dit jaar door heeft kunnen ontwikkelen bij ons en zou hem er heel graag bij willen houden. De medische zorg ontwikkelt zich. Spelers komen vaak prima terug”, besluit de coach.

