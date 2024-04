Opstelling PSV: Mauro Júnior keert in Heerenveen terug in de basiself van Peter Bosz

De opstelling van PSV voor het uitduel met sc Heerenveen lijkt bekend. Trainer Peter Bosz kiest, zoals al verwacht werd, in de wedstrijd waarin de club mogelijk het landskampioenschap veilig kan stellen voor de Braziliaan Mauro Júnior als vervanger van zijn geblesseerd geraakte linksback .

Bosz zou in Heerenveen de absolute kroon op zijn debuutseizoen in Eindhoven kunnen zetten. Wint PSV en laat nummer twee Feyenoord later op de avond punten liggen bij Go Ahead Eagles (aftrap 21.00 uur), dan is de vijfentwintigste landstitel in de clubgeschiedenis definitief een feit.

Walter Benítez verdedigt in het Abe Lenstra Stadion andermaal het doel van de Eindhovenaren. Voor de Argentijn wordt de viermansdefensie gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauró Junior. Laatstgenoemde is de vervanger van Sergiño Dest, die vorige week een zware blessure opliep op het trainingsveld en dit seizoen in ieder geval niet meer in actie zal komen.

Op het middenveld geeft Bosz de voorkeur aan het verwachte drietal; Jerdy Schouten, Guus Til en Joey Veerman. Ismail Saibari keert in Heerenveen terug in de wedstrijdselectie nadat hij sinds medio februari geblesseerd moest toekijken. De Marokkaans international begint echter op de bank. Ook voorin heeft Bosz een extra optie; Ricardo Pepi is na vier weken absentie eveneens weer terug. De Amerikaan neemt naast onder meer Saibari plaats in de dug-out, want in de aanval krijgen Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Malik Tillman een plaats in de basis.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.

De opstelling van de thuisploeg kent geen grote verrassingen. Trainer Kees van Wonderen, die bezig is aan zijn laatste weken in Friesland, kiest tegen de kampioenskandidaat voor het gebruikelijke 4-3-3-systeem. Osame Sahraoui, die anderhalve week geleden vanwege een blessure ontbrak bij de 0-2 zege op Heracles Almelo, keert tegen PSV terug in de wedstrijdselectie. De Noorse linksbuiten begint echter op de bank.

Opstelling Heerenveen: Van der Hart; Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Olsson, Brouwers; Walemark, Van Amersfoort, Nunnely

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV hakt knoop door en wil aflopend contract tóch verlengen: 'Duidelijk dat Bosz hem heel erg waardeert'

PSV gaat een poging wagen het aflopende contract van een basisspeler te verlengen.