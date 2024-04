The Times: 'Arne Slot wordt niet aangesteld als manager, maar krijgt andere titel'

Arne Slot zal bij Liverpool worden aangesteld als 'hoofdcoach' en niet als 'manager', zo weet The Times. Daar zou de huidige trainer van Feyenoord zelf ook blij mee zijn, want die invulling komt overeen met de manier waarop hij in Nederland zijn vak beoefent.

Het traditionele Engelse model van een manager die wat verder afstaat van het groepsproces wordt door steeds meer clubs opzijgeschoven. Ook Liverpool wil dat Slot een actieve rol gaat vervullen: zijn focus ligt op het coachen en het voorbereiden van de spelers van het eerste elftal. Het transferbeleid ligt in handen van sportief directeur Richard Hughes, aan wie Slot rapporteert.

In de hiërarchie zit Michael Edwards nog boven Hughes en Slot. Vorige maand keerde Edwards terug bij Liverpool in de functie van chief executive of football, nadat hij tussen 2016 en 2022 al werkzaam was als sportief directeur. "Liverpool denkt dat de nieuwe structuur beter aansluit bij de eisen van de moderne voetbalwereld en denkt dat dat de hoofdtrainer op deze manier meer steun ondervindt bij het uitvoeren van zijn werk."

De functie ‘hoofdtrainer’ moet gezien worden in vrij letterlijke zin: het hoofd van alle trainers, ofwel de belangrijkste man binnen de technische staf. Liverpool heeft een traditie met managers die zich bemoeiden met veel meer zaken, maar Slot wordt gezien als iemand 'die niet zoveel waarde hecht aan autoriteit en status' en juist graag een team van trainers wil aansturen.

Alle kandidaten met wie Liverpool heeft gesproken zijn momenteel werkzaam als hoofdtrainer en niet als 'manager'. De keuze zou mede dankzij data zijn gevallen op Slot. Liverpool zag dat Slot een aanvallende speelstijl hanteert met veel intensiteit, dat hij talenten ontwikkelt, dat hij ervoor zorgt dat spelers meer waard worden en sportieve prestaties boekt die de verwachtingen overstijgen. Ook zijn band met de supporters en zijn communicatieve vaardigheden spraken in het voordeel van Slot.

