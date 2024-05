Wesley Sneijder wordt verrast, pakt de microfoon en begint live op televisie te zingen

Wesley Sneijder heeft maandagavond in het programma Veronica Offside onverwachts zijn nieuwe nummer gezongen. De recordinternational van het Nederlands elftal bracht onlangs een EK-nummer uit met zanger Wesley Bronkhorst, die tegen het einde van het programma uit het niets de studio kwam binnenlopen.

Sneijder bracht op 10 mei met volkszanger Bronkhorst, in Nederland bekend van zijn grote hit 'Amalia', het nummer 'Ik ben net als jij (Ich bin wie du)' uit in aanloop naar het EK Voetbal in Duitsland. Maandagochtend dook het duo de radiostudio al in voor een optreden en later op de dag deden Wes & Wes, zoals ze zichzelf noemen, het over in de studio van Veronica Offside.

Sneijder, die maar in een klein gedeelte van het nummer voorkomt, kende geen schaamte, pakte de microfoon en zong live (geen playback) op televisie zijn teksten. Het zorgde voor groot vermaak bij tafelgasten Dick Advocaat, Wim Kieft en presentator Wilfred Genee.

