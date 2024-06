Driessen ziet geen toekomst meer in basisspeler Oranje: ‘Dat is echt over’

Valentijn Driessen ziet voor geen toekomst meer in het Nederlands elftal. De middenvelder van Al-Ettifaq mocht tegen Canada in de basis starten, maar maakte daarin geen goede indruk. Driessen vindt dat de 92-voudig Oranje-international op een aantal punten flink tekortschiet.

“In deze wedstrijd was Wijnaldum de terechte nummer tien omdat hij (Ronald Koeman, red.) hem een kans wilde geven en hem samen wilde zien met Depay, maar dat kwam er niet heel goed uit”, begint Driessen bij De Oranjezomer. “Ik denk dat Wijnaldum toch echt over is bij het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

De chef voetbal van De Telegraaf ziet een aantal punten waarop Wijnaldum echt tekortkomt. “Hij handelt te traag, verkeerde keuzes, een of twee keer net te laat voor de goal. Hij heeft het gewoon niet meer”, aldus Driessen, die mogelijk nog wel een andere rol ziet weggelegd voor de routinier. “Maar hij is waarschijnlijk wel heel belangrijk voor het groepsproces. Ik zag hem na de wedstrijd wel bezig met Frimpong, dus daarin is hij misschien wel heel belangrijk. Dat kunnen wij niet echt goed beoordelen. Maar voetbaltechnisch brengt hij te weinig om een versterking te zijn voor het Nederlands elftal.”

Tafelgenoot Jack van Gelder is het niet eens met Driessen. “Ik vond hem met name in de slechtere fase van het Nederlands elftal, de eerste 35 minuten waarin het moeilijk was en waarin ze fel druk kregen van Canada, wel een aantal keren goed in de zestien meter komen. Hij was daar alleen ongelukkig, want daar waren de ruimtes klein. Dat zag je ook aan Depay en Brobbey omdat het erg dicht bij elkaar zat. Het is wel altijd een jongen die een x-aantal keren in scoringspositie komt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén Oranje-speler weet nu al dat hij op de bank zit op het EK: ‘Klote’

Een speler van Oranje heeft van Ronald Koeman gehoord dat hij op de bank gaat zitten tijdens het EK.