'FC Twente ziet ‘zeer interesse optie’ in de Eredivisie als alternatief voor Weghorst’

FC Twente heeft meerdere ijzers in het vuur voor een concurrent van spits Ricky van Wolfswinkel. De Enschedese club heeft naast Wout Weghorst ook op het lijstje staan. De Tukkers vinden de spits die de afgelopen maanden voor FC Utrecht speelde een ‘zeer interessante optie’, weet Voetbal International te melden.

Voor Wout Weghorst, een andere kandidaat die technisch directeur Arnold Bruggink op de korrel heeft voor FC Twente, is namelijk concurrentie vanuit Ajax. Mede daarom kijkt hij ook naar andere opties. “Natuurlijk zou het heel naïef zijn als wij nu al onze pijlen op Wout gaan richten. En andersom is dat precies zo”, vertelt hij.

Artikel gaat verder onder video

FC Twente, datafgelopen seizoen als derde eindigde in de Eredivisie en daardoor de voorronde van de Champions League ingaat heeft Lammers aangemerkt als ‘zeer interessante optie’, schrijft het weekblad. De spits kende een prima halfjaar bij FC Utrecht en was in twintig competitieduels goed voor elf doelpunten en drie assists. “Maar om de belangstelling in de oud-speler van PSV eventueel concreet te maken zullen ook veel financiële haken en ogen overwonnen moeten worden”, aldus VI-journalist Geert-Jan Jakobs.

Bruggink erkent dat Lammers een goede indruk heeft achtergelaten, maar geeft aan dat FC Twente met Ricky Van Wolfswinkel nog een ‘heel goede spits’ in huis heeft. “Dus het is niet zo dat we daar per direct iemand nodig hebben. Tegen het einde van het EK zullen dingen zoals gewoonlijk wel op gang gaan komen. Wij raken niet in paniek.”

Mocht FC Twente daadwerkelijk voor de 27-jarige Lammers willen gaan dan is de concurrentie groot. FC Utrecht zou de spits, die de afgelopen maanden werd gehuurd van het Schotse Rangers, graag willen behouden en ook AZ is volgens geruchten bovenmatig geïnteresseerd in de voormalig aanvaller van PSV en Atalanta.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder wijst naar tafelgast Oranjezomer: 'De grootste azijnzeiker van Nederland'

Jack van Gelder noemt een andere tafelgast van De Oranjezomer 'de grootste azijnzeiker van Nederland'.