Doemscenario is aanstaande voor presentator Wilfred Genee: 'Dit kan maar één ding betekenen'

Tina Nijkamp denkt dat het haast onmogelijk is dat het programma Veronica Offside volgend jaar nog op de buis is. Het programma scoort dit seizoen slechte kijkcijfers en lijkt Wesley Sneijder kwijt te raken. De recordinternational van het Nederlands elftal stapt over naar Ziggo, waardoor aanschuiven bij de talkshow op SBS onmogelijk lijkt. De volgende tik voor presentator Wilfred Genee, constateert Tina Nijkamp.

Volgens de mediapersoonlijkheid is het einde van het programma Veronica Offside nabij, nadat dinsdag ook nog bekend werd dat Sneijder de overstap maakt naar Ziggo. "Dat werpt direct de vraag op: wat heeft dat voor consequenties voor Sneijder bij Veronica Offside? Sneijder is daar eigenlijk elke week te gast", zegt Nijkamp in haar podcast Tina's TV Update. "We weten dat het met de kijkcijfers van Veronica Offside helemaal niet goed gaat. Het is al verzet van tijdstip in de hoop dat de cijfers beter zouden worden, maar dat is niet het geval. Nu Sneijder daar waarschijnlijk ook niet meer mag aanschuiven, lijkt het mij een utopie dat Veronica Offside volgend jaar doorgaat", stelt Nijkamp.

Artikel gaat verder onder video

Een andere oorzaak voor het eventuele vertrek van Veronica Offside zijn de kijkcijfers van Hélène Hendriks op SBS: "Dit gecombineerd met het succes van De Oranjezondag, wat het heel goed doet, kan dat maar een ding betekenen", doelt Nijkamp op het einde van de talkshow van presentator Wilfred Genee.

Het is niet gek dat Veronica Offside het lastig heeft om kijkers binnen te halen, want het concurreert op maandagavond met het programma Rondo op Ziggo Sport. Daarnaast is het de talkshow VTBL in het verleden - destijds geproduceerd door RTL en gepresenteerd door Humberto Tan - ook niet gelukt om het voetbalpraatprogramma met voldoende kijkers op de buis te houden

