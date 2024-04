EK-kandidaat Oranje gaat de mist in: 'Nondeju, mon dieu, wat een begin'

Een ongelukkig moment voor in de wedstrijd tussen Stade Rennais en Stade Brest. De keeper van Stade Brest verwerkte een voorzet niet goed, waardoor Arnaud Kalimuendo de 2-0 kon maken.

Vanaf de linkerflank leverde Désiré Doué na acht minuten een scherpe voorzet, waar Bizot zijn hand tegenaan kreeg. De Nederlander kon de bal niet voldoende naar de zijkant werken en daardoor was Kalimuendo in staat om te scoren.

In de vierde minuut had Kalimuendo ook al de 1-0 gemaakt, toen op aangeven van Nederlander Azor Matusiwa. "Nondeju, mon dieu zouden ze in Frankrijk zeggen. Wat een begin, zeg", merkte de commentator van Ziggo Sport dan ook op na de 2-0. "Voor Marco Bizot, die zo geroemd werd in Frankrijk en weer in beeld was bij Oranje, is dit toch een minpunt." Kort na de 2-0 zorgde Steve Mounié aan de overzijde voor de aansluitingstreffer. De wedstrijd begon zondag om 17.05 uur.

Bizot maakte vorige maand deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Schotland (4-0 zege) en Duitsland (2-1 nederlaag). Hij bleef in beide wedstrijden op de bank, maar zal dus nog wel hoop koesteren op deelname aan het EK.