Marco Bizot liep afgelopen zomer droomtransfer naar Premier League mis

is bezig aan een geweldig seizoen en mikt daarom aankomende zomer op een transfer. De doelman van het uitstekend presterende Stade Brest kon afgelopen zomer al een overstap maken, maar daar stook de Franse club een stokje voor.

Het Engelse Nottingham Forest meldde zich concreet bij de 32-jarige keeper. “Dat was heel serieus. Nottingham heeft een officieel bod neergelegd bij Brest. Als de club daarop was ingegaan, had ik nu in Engeland gezeten. Maar het bod werd resoluut van tafel geveegd”, vertelt de oud-doelman van onder meer Ajax, SC Cambuur, FC Groningen en AZ tegenover Voetbal International.

“Wat ik heel logisch vond. Het was erg last-minute allemaal. Er zullen weinig clubs zijn die een paar uur voor de sluiting van de transfermarkt hun eerste keeper willen kwijtraken. We zullen zien wat er in de zomer gaat gebeuren”, gaat Bizot verder. De Nederlander maakt dit seizoen veel indruk en incasseerde pas achttien tegendoelpunten. Stade Brest staat op een knappe tweede plaats in de Ligue 1.

Oranje-keeper op het EK?

Mede hierdoor is de keeper in beeld gekomen bij het Nederlands elftal. Tegenover De Telegraaf onthulde Bizot al eerder dat hij contact heeft gehad met keeperstrainer Patrick Lodewijks. Als het aan ESPN ligt, moet ook Jasper Cillessen een nieuwe kans krijgen in Oranje.