Patrick Lodewijks signaleert plotseling nieuwe optie als doelman van Oranje

Er is onlangs contact geweest tussen Patrick Lodewijks, de keeperstrainer van Oranje, en . De doelman beleeft een uitstekend seizoen in dienst van het Franse Stade Brest, de huidige nummer vier van de Ligue 1. Door deze goede prestaties is Bizot weer in beeld gekomen bij het Nederlands elftal.

Negen keer hield Bizot dit seizoen de nul in de Franse competitie. Mede daardoor is hij, na tweeënhalf jaar, weer in beeld bij Oranje. Vorige week hing keeperstrainer Lodewijks plots aan de lijn. “Ja, met hem heb ik eerder bij Oranje gewerkt. Hij wilde weten hoe het ging en hoe ik me voelde. Hij zei: ’We houden je in de gaten’ en wilde weten of ik beschikbaar was”, vertelt Bizot tegenover De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Ja natúúrlijk ben ik beschikbaar. Maar ook als ik niet word opgeroepen, dan nóg is het goed om af en toe contact te hebben”, gaat de 32-jarige goalie verder. “De laatste keer dat ik iets uit Zeist hoorde, was vlak na mijn transfer naar Brest. Maar onder de vorige (Louis van Gaal, red.) was het stil op de lijn. Hij had samen met keeperstrainer Frans Hoek blijkbaar een andere visie.”

Het is nog maar de vraag wie de eerste doelman gaat worden van Oranje op het EK 2024. Andries Noppert, die op het WK in 2022 de sluitpost was, lijkt volledig uit beeld. Justin Bijlow is momenteel uitgeschakeld wegens een blessure. Andere kanshebbers lijken Bart Verbruggen en Mark Flekken. Bizot is in ieder geval ook in beeld verschenen bij Ronald Koeman.