Jan Joost van Gangelen zegt 'sorry' na opmerkelijke uitspraak over Jürgen Klopp

Jan Joost van Gangelen moest zich vrijdagavond in de uitzending van Voetbalpraat op ESPN verontschuldigen voor een opmerking over de prestaties van Jürgen Klopp bij Liverpool. De televisiepresentator vroeg zich hardop af of de Duitser nou echt zó bijzonder heeft gepresenteerd gedurende zijn periode in Engeland. Van Gangelen dacht dat Klopp enkel één Champions League, één landstitel en één FA Cup heeft gewonnen, maar hij werd al snel gecorrigeerd door zijn collega’s.

Klopp streek in het najaar van 2015 neer in Liverpool. De club was op dat moment ver afgegleden en in nog maar weinig facetten een Europese grootmacht. Liverpool was al jaren niet meer de beste van Engeland en had ook internationaal nog maar weinig in de melk te brokkelen. The Reds zetten onder Klopp de weg omhoog in en zijn inmiddels weer een club waar zowel nationaal als internationaal serieus rekening mee wordt gehouden. Van Gangelen trok de prestaties van Klopp desondanks in twijfel. “Als je kijkt naar alle prestaties, dan weet ik niet of het mee- of tegenvalt. Eén Champions League, één FA Cup, één landskampioenschap…”, somde Van Gangelen op.

Artikel gaat verder onder video

Kees Kwakman wees Van Gangelen vervolgens op de eindzeges van de Carabao Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland, maar volgens de presentator tellen die niet mee. “Die houden we altijd even onder de tafel. Het tweede bekertoernooi van Engeland, of vind jij dat we die moeten meetellen Cris?”, richtte Van Gangelen zich tot Cristian Willaert. “Jouw vraag zegt al alles, hè. Hij komt op het moment dat Liverpool achtste of negende staat, geen Champions League speelt. De club lag helemaal op de kont en hij heeft er eigenlijk in een paar jaar tijd met een paar gerichte aankopen - Van Dijk was daar misschien wel de allerbelangrijkste in - een machine van gemaakt die jarenlang achter elkaar in de ogen van iedereen top vijf is geweest”, reageerde Willaert.

Klopp loodste Liverpool in 2020 naar de eerste landstitel sinds 2020. Bovendien won de club onder zijn leiding de Champions League (2019), wat voor het laatst in 2005 was gelukt. “Dat is toch fantastisch? Decennialang geen kampioen; kampioen gemaakt. Een Europa Cup I gewonnen, ook nog een Europa Cup I-finale gespeeld waarin Sergio Ramos natuurlijk op schandalige manier Salah aanpakte”, aldus Willaert, die daarmee doelt op de ontmoeting tussen Liverpool en Real Madrid in 2018. De Koninklijke won met 3-1, nadat Mohamed Salah zich al na dertig minuten had moeten laten vervangen. Vier jaar later stonden de clubs opnieuw tegenover elkaar in de finale en wederom trok Real aan het langste eind (0-1).

Kwakman vertelde vervolgens dat Liverpool onder Klopp ook nog de UEFA Super Sup (2019) én FIFA Club World Cup (2019) heeft gewonnen. Dat zijn toch flink wat meer prijzen dan Van Gangelen benoemde. “Sorry Jürgen”, zei de presentator dan ook. Liverpool won dit seizoen de Carabao Cup en is nog in de race voor de landstitel. De achterstand op koploper Arsenal is momenteel drie punten, al is Manchester City de ploeg met de minste verliespunten. De regerend landskampioen heeft echter een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrenten uit Londen en Liverpool.

