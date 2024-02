Klopp geeft update over Gravenberch na horrortackle Moisés Caicedo in League Cup-finale

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft dinsdag bekendgemaakt dat een blessure aan zijn enkelband heeft overgehouden aan de gewonnen finale van de League Cup, afgelopen zondag tegen Chelsea. De Nederlandse middenvelder moest de strijd op Wembley al na ruim twintig minuten spelen staken na een misselijke overtreding van tegenstander .

Gravenberch was zijn Ecuadoraanse tegenstander te snel af bij de zijlijn, maar nadat hij de bal had weggeschoten ging Caicedo vol op de linker enkel van de oud-speler van Ajax en Bayern München staan. Die schreeuwde het direct uit van de pijn en moest na onderzoek van de medische staf van Liverpool het veld per brancard verlaten. Joe Gomez was zijn vervanger.

Overigens kwam Caicedo - tot woede van Klopp - er vanaf zonder kaart of zelfs maar een vrije trap tegen. Na afloop richtte de Duitser zijn pijlen daarom op arbiter Chris Kavanagh: "Helaas was de scheidsrechter niet van hetzelfde niveau als de wedstrijd. Het was niet eens een overtreding? Deze situatie had alles wat nodig is om een kaart te geven", fulmineerde de oefenmeester voor de camera's van Sky Sports.

Twee dagen later bevestigt Klopp dat Gravenberch een blessure aan zijn enkelband heeft overgehouden aan de charge van Caicedo. De middenvelder zal daardoor 'in ieder geval de komende twee wedstrijden' van zijn club aan zich voorbij moeten laten gaan. Dat betekent dat Gravenberch woensdag niet van de partij is als Liverpool het in de vijfde ronde van de FA Cup op Anfield opneemt tegen Southampton. Ook de competitiewedstrijd van komende zaterdag, uit bij Nottingham Forest, moet hij sowieso laten schieten. Gravenberch zou op zijn vroegst zijn rentree in de selectie kunnen maken als Liverpool op 7 maart de uitwedstrijd tegen Sparta Praag in de achtste finale van de Europa League speelt.