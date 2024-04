De Ligt valt geblesseerd uit, twijfelgeval voor halve finale Champions League

mist mogelijk de eerste halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. De verdediger moest zich zaterdag in het duel met Eintracht Frankfurt halverwege laten wisselen met een knieblessure.

Al tijdens het eerste bedrijf werd De Ligt behandeld aan zijn rechterknie, waarna in de rust bleek dat hij de strijd moest staken. Na afloop van de wedstrijd werd op beeld vastgelegd hoe de Oranje-international strompelend het stadion verlaat. Wanneer de aanwezige pers hem vraagt of hij de wedstrijd van dinsdag tegen Real Madrid zal halen, geeft hij aan dat dit nog niet duidelijk is. “Dat weet ik niet, we gaan het zien”, reageert hij.

Matthijs de Ligt leaving the stadium limping



🎥 @julianbuhl

pic.twitter.com/SWLQFZ1kFb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 27, 2024

Artikel gaat verder onder video

“Matthijs de Ligt heeft nu last van zijn knie”, begint zijn trainer Thomas Tuchel op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. “De pijn zit in zijn binnenste knieband. De blessure was voor vandaag zwaar genoeg om hem van het veld te dwingen, maar we hopen dat hij dinsdag voldoende is hersteld om te spelen.”

Naast De Ligt viel ook middenvelder Konrad Laimer geblesseerd uit. De Oostenrijker heeft tijdens het duel zijn enkel verdraaid. Verder moest ook Jamal Musiala het duel aan zich voorbij laten gaan. Ook van hen hoopt Tuchel dat ze dinsdag weer bij de selectie zitten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Josep Guardiola zet Bayern München-smaakmaker bovenaan verlanglijst'

'Josep Guardiola wil voor een absolute transfershock zorgen: man van 95,7 miljoen moet naar Manchester City komen.'