Gravenberch van het veld na doodschop, Chelsea-fans komen met walgelijk gezang

Voor Liverpool-middenvelder is de finale van de League Cup tegen Chelsea al binnen een halfuur ten einde. De Nederlander had een basisplaats in het elftal van trainer Jürgen Klopp, maar moest de strijd na ruim 25 minuten spelen staken met een op het oog vervelende enkelblessure na een gemene overtreding van .

Bij de zijlijn slaagde Gravenberch erin om de bal voor de instormende Chelsea-middenvelder weg te tikken, maar meteen daarna ging het mis. De rechterenkel van de oud-speler van Ajax en Bayern München klapte na contact met de Ecuadoraan dubbel, waarna hij schreeuwend van pijn naar de grond ging. De medische staf van Liverpool stelde daarna al snel vast dat Gravenberch absoluut niet verder kon, waarna hij per brancard van het veld werd gedragen. Joe Gomez was zijn vervanger. Caicedo kwam op zijn beurt goed weg: scheidsrechter Chris Kavanagh vond het niet nodig een kaart te trekken voor de overtreding op Gravenberch.

De supporters van Chelsea lieten zichoverigens van hun slechtste kant zien. Terwijl Gravenberch behandeld werd klonk duidelijk hoorbaar 'Always the victim' ('Altijd het slachtoffer') vanaf de tribunes.

Overigens had het voor Liverpool nóg triester kunnen aflopen, want luttele seconden later ging ook Cody Gakpo naar de grond. De aanvaller kwam in contact met de Argentijn Enzo Fernández, maar kon de strijd wél vervolgen. Buiten Gakpo en Gravenberch heeft ook Virgil van Dijk een basisplaats op Wembley in de eindstrijd van het tweede Engelse bekertoernooi. Zonder Gravenberch leek Liverpool na een halfuur spelen tegen een 1-0 achterstand aan te gaan lopen toen Raheem Sterling zijn oude club pijn dacht te kunnen doen. Na nauwgezet bestuderen van de beelden concludeerde de VAR echter dat de Engelsman in aanloop naar zijn treffer buitenspel had gestaan.

Uitpuilende ziekenboeg

De blessure van Gravenberch is uiterst slecht nieuws voor Liverpool, dat beschikt over een uitpuilende ziekenboeg. Klopp kan in de eindstrijd onder meer niet beschikken over eerste doelman Alisson Becker en Mohamed Salah, terwijl ook basiskrachten als Trent Alexander-Arnold en Dominik Szoboszlai de wedstrijd vanwege blessureleed aan zich voorbij moeten laten gaan.