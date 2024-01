Laat eigen doelpunt en snelle counter voorkomen replay in FA Cup-kraker tussen Arsenal en Liverpool

Arsenal en het Liverpool van basisspeler en invaller leken zondag in de derde ronde van de FA Cup lange tijd op weg naar een doelpuntloos gelijkspel en dus een replay. Door een laat eigen doelpunt van Arsenal-verdediger brak Liverpool echter alsnog de ban, waarna de wedstrijd in de slotseconden helemaal in het slot gooide: 0-2.

Terwijl het in Engeland zeker geen uitzondering is als de topteams in de bekertoernooien veredelde B-elftallen opstellen, was het duidelijk dat Arsenal en Liverpool de FA Cup meer dan serieus nemen. Beide teams kwamen in sterke opstellingen voor de dag. Bij Liverpool ontbrak topper Mohamed Salah wegens verplichtingen bij de Afrika Cup, aanvoerder Virgil van Dijk was absent wegens ziekte.

In het Emirates Stadium ging Arsenal furieus van start. Dat resulteerde in veel doelpogingen en enkele grote kansen, maar een doelpunt bleef uit. Reece James miste bijvoorbeeld een grote kans en Martin Ødegaard zag zijn poging op de lat uiteenspatten. Omdat ook Kai Havertz zijn vizier voor rust niet op scherp had staan bleef de teller voor Arsenal op nul staan. Liverpool stelde daar, behoudens een knal van Trent Alexander-Arnold op de lat, weinig tot niets tegenover waardoor beide ploegen met een 0-0 ruststand de kleedkamers opzochten.

Na rust ging Arsenal verder met waarmee het voor rust was begonnen: met veel drang naar voren spelen en kansen missen. Bukayo Saka kreeg twee goede mogelijkheden maar kwam niet tot scoren. Liverpool kwam er sporadisch uit en beperkte zich tot counteren. Dat leverde een aantal zeer gevaarlijke situaties op, maar voor Darwin Núñez had het vizier niet op scherp staan. Daardoor bleef het lang 0-0 en leken beide teams op een replay af te stevenen.

Liverpool werd echter naarmate het einde dichterbij kwam steeds sterker. In de 80e minuut maakte Ødegaard een overtreding op Ryan Gravenberch waarna Trent Alexander-Arnold een vrije trap mocht nemen net buiten het strafschopgebied. Alexander-Arnold bracht de bal in de doelmond en daar was het Pools international Kiwior die de bal in zijn eigen doel kopte: 0-1. Daarna drong Arsenal wel aan en was het vaak dreigend, maar creëerde het geen kansen meer. Liverpool bleef gevaarlijk in de counter en in de allerlaatste seconde van de wedstrijd maakte Díaz uit een van die snelle uitbraken de beslissende treffer: 0-2. Daardoor gaat Liverpool in de koker bij de loting voor de vierde ronde van het oudste bekertoernooi van de wereld en kan Arsenal zich in het restant van het seizoen gaan richten op de competitie en de Champions League.