Driessen zorgt voor ongemakkelijke situatie in Vandaag Inside: Genee wil namen horen

Valentijn Driessen is te spreken over de manier waarop Alex Kroes heeft gereageerd op zijn terugkeer bij Ajax en zijn verstandhouding met Michael van Praag. Kroes werd begin deze maand door de raad van commissarissen (rvc) geschorst wegens vermeende handel met voorwetenschap en Van Praag, voorzitter van de rvc, sloot nog op dezelfde dag de deur voor een terugkeer. Van Praag kwam terug op dat besluit, waardoor Kroes en hij nu met elkaar moeten gaan samenwerken. Volgens Driessen is Kroes niet ‘rancuneus’, in tegenstelling tot iemand aan tafel in Vandaag Inside.

In de uitzending van vrijdagavond kwam het interview van Kroes donderdagavond na afloop van de ingelaste ledenbijeenkomst op sportcomplex de Toekomst ter sprake. De geboren Utrechter, die op 15 maart jongstleden begon aan zijn functie als algemeen directeur maar nu is teruggekeerd als technisch directeur, werd door AT5 onder meer gevraagd naar zijn verstandhouding met Van Praag. Volgens Kroes was er geen sprake van ‘kwaadwillendheid’ bij Van Praag, die in eerste instantie niets wilde weten van een terugkeer van de geschorste algemeen directeur en dat meermaals herhaalde.

Daar is Van Praag uiteindelijk op teruggekomen. Ajax bracht donderdag naar buiten dat Kroes na zijn schorsing terugkeert in de functie van technisch directeur. “Dat vind ik wel groots, zeg maar”, reageerde Driessen op het interview van Kroes. “Er zijn heel veel mensen die best rancuneus zijn. Ik zeg niet wie, maar sommigen zijn wel rancuneus. Dat is hij niet.” Wilfred Genee dook op het woord ‘rancuneus’ en wilde van Driessen graag een naam horen. ”Nou, er zit hier eentje aan tafel. Wie? Ja, dat mag je zelf raden”, antwoordde de verslaggever van De Telegraaf, gevolgd door een ongemakkelijke stilte.

“Met dat witte jasje aan?”, grapte Johan Derksen over Genee. De presentator tastte zelf in het duister. “Dan kom je bij alle vier uit als ik heel eerlijk ben”, lachte hij. Derksen wilde het vervolgens toch nog even serieus houden. “Weet je wat het gekke is Valentijn? Hij is wel technisch directeur, maar eigenlijk wordt alles bepaald door twee jonge heren die nieuw zijn. Ik hoop dat ze kwaliteiten hebben. Het is op zich wel mooi dat twee jonge mensen daar nu de kans krijgen”, doelde Derksen op het duo Marijn Beuker en Kelvin de Lang. “Met Mike Verweij heb ik met ze gezeten. Ze maakten op mij een goede indruk, maar het zijn wel groentjes”, aldus Driessen.

