Alex Kroes meldt zich dag na terugkeer bij Ajax al vroeg op de Toekomst voor gesprek

Alex Kroes was vrijdag al vroeg op de Toekomst om door Marijn Beuker bijgepraat te worden over de huidige stand van zaken bij Ajax. Beuker nam samen met Kelvin de Lang voor een groot deel de taken van Kroes over tijdens diens schorsing, waaronder de invulling van het hoofdtrainerschap. Graham Potter staat er goed op, al wil de als technisch directeur teruggekeerde Kroes nog niet op de zaken vooruitlopen.

De geboren Utrechter werd begin deze maand, een paar weken na zijn indiensttreding, geschorst omdat hij zich volgens de raad van commissarissen van Ajax schuldig had gemaakt aan handel met voorwetenschap. Ajax zat daardoor al snel opnieuw zonder algemeen directeur, terwijl er voor de post van technisch directeur ook nog niemand was aangesteld. Het was immers de bedoeling dat Kroes naast de functie van algemeen directeur ook de verantwoordelijkheid op technisch vlak op zich zou nemen. Kroes is sinds donderdag terug bij Ajax als technisch directeur en kan zich dus weer gaan ontfermen over het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie.

Artikel gaat verder onder video

Wie de nieuwe trainer moet worden, houdt de gemoederen flink bezig. Erik ten Hag is volgens De Telegraaf de droomkandidaat van Kroes, maar het is Potter die deze week nadrukkelijk werd gelinkt aan een baan bij Ajax. “Dat moet blijken”, reageerde Kroes donderdagavond voor de camera van AT5 op de vraag of Potter naar Amsterdam komt. “Dat heb ik net ook tegen je collega’s gezegd: morgen om 8.00 uur zit ik hier met Marijn, dan praten we verder over de dingen die hij de afgelopen maand heeft gedaan. Dan ben ik bijgepraat.” Kroes wilde niet vertellen of de kans ‘groot’ is dat Potter de nieuwe trainer wordt van Ajax. “Je insinueert een hoop”, zei hij lachend.

Van Praag

Kroes wil het bij Ajax in elk geval vooral weer over voetbal hebben. Of hij daadwerkelijk gehandeld heeft met voorwetenschap, daarover moet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een uitspraak doen. Met Michael van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen, lijkt het in elk geval goed te zitten. Van Praag heeft zijn excuses aangeboden. Kroes neemt hem niets kwalijk. “Michael had op dat moment zijn informatie en daar heeft hij naar gehandeld. Ik vind het jammer dat er binnen de vereniging, binnen de club Ajax door mensen met dezelfde clubkleuren dingen worden gezegd die misschien ook wel pijnlijk kunnen overkomen, dus ook bij mij in deze. Maar ik vat het niet op als kwaadwillend. Hij heeft op dat moment ook die juristeninformatie gehad dat het zo is. Ik denk dat inmiddels met voortschrijdend inzicht iedereen het gevoel ook heeft dat het misschien wat minder zwart-wit is dan het toen deed lijken”, aldus Kroes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax toont interesse in oude bekende: hoofdscout Kelvin de Lang bekijkt transfervrije aanvaller’

Ajax heeft interesse in de terugkeer van een Europa League-finalist van 2017 naar Amsterdam.