Klopp en Salah bespreken aanvaring tijdens wedstrijd: ‘Als ik iets zeg, breekt de hel los’

Jürgen Klopp en hadden het na de wedstrijd tegen West Ham United (2-2) nog niet met elkaar bijgelegd. Het tweetal kreeg het tien minuten voor het einde van de wedstrijd met elkaar aan de stok toen de Egyptenaar klaar stond om in te vallen. Daarbij moesten Darwin Núñez en Joe Gomez eraan te pas komen om het vuurtje te doven.

Terwijl Salah klaarstond om in te vallen, leek Klopp hem nog wat laatste instructies mee te geven. De vleugelspeler reageerde vervolgens zichtbaar geïrriteerd en riep zijn trainer met zijn armen zwaaiend nog het een en ander toe. Na afloop van de wedstrijd gaat Klopp voor de camera’s van TNT Sports kort in op het moment. “Ik ga niet vertellen wat hij heeft gezegd. We hebben met elkaar gesproken in de kleedkamer, dus wat mij betreft is dit nu voorbij”, is de oefenmeester duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Salah was het er zelf niet mee eens dat het moment was uitgepraat. Meerdere journalisten schrijven namelijk op X dat de Egyptenaar naar de woordenwisseling werd gevraagd toen hij door de mixed zone liep. “Als ik er iets over zeg, breekt de hel los”, zou de linkspoot daarover hebben gezegd.

Salah walks through the mixed zone, declines interview requests and says: “If I speak today there will be fire.” — James Pearce (@JamesPearceLFC) April 27, 2024 Salah loopt voorbij in de mixed zone na een woordenwisseling met Klopp voor zijn invalbeurt: ‘If I speak today, it will be fire.’ #liverpoolfc — Geert Langendorff (@glangendorff) April 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slot richt zicht tot publiek, maar krijgt tegenvallende reactie: Bijlow grijpt vervolgens in

Feyenoord-trainer Arne Slot maakte tijdens de huldiging naar aanleiding van de bekerwinst van de gelegenheid gebruik om Quilindschy Hartman een hart onder zijn riem te steken.