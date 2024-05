Spijkerharde kritiek op mogelijk toekomstige speler van Arne Slot: 'Meest egoïstische voetballer ooit'

Graeme Souness heeft zich zeer kritisch uitgelaten over Liverpool-aanvaller Mohammed Salah. De schotse middenvelder, die liefst 247 wedstrijden speelde voor de Engelse grootmacht, noemt de Egyptische buitenspeler ‘arrogant’. Het is overigens niet de eerste keer dat de clubicoon hard uithaalt naar Salah, want in 2021 was Souness ook al vernietigend naar de speler.

“Ik denk dat Mohamed Salah Liverpool zal verlaten”, opende Souness in de podcast van Three Up Front. “Hij is fantastisch geweest voor Liverpool, maar als hij naar de Saudi Pro League vertrekt, wordt hij daar de grootste ster. Hij is ongetwijfeld vol van zichzelf en dat was afgelopen weekend ook zo, toen hij niet aan de wedstrijd tegen West Ham United begon”, ging de Schot verder.

“Het was meer Salah dan (Jürgen, red.) Klopp in die confrontatie. Salah is de meest egoïstische speler die ik ooit heb gezien”, doet Souness uit de doeken. “Zelfs als Klopp hem wisselt, is hij er niet blij mee. Salah was bij Liverpool van wereldklasse. Zijn doelpunten hebben een enorme invloed gehad op Liverpool sinds hij bij de club is. Maar als het moeilijk wordt en een andere speler hem de schuld geeft, verdwijnt Salah uit de wedstrijd.”

Er is een grote kans dat Salah volgend seizoen onder Arne Slot gaat spelen bij Liverpool, al denkt Souness dus dat Salah naar Saudi-Arabië vertrekt. De coach van Feyenoord lijkt al akkoord te zijn met de grootmacht aan de Mersey. Jürgen Klopp is momenteel de coach van Liverpool, maar hij stopt aan het einde van het jaar.

