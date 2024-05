Jürgen Klopp: 'Dat is een misdaad! Ik wacht totdat Amnesty International eens achter ze aan gaat'

Jürgen Klopp, die aan het einde van het seizoen vertrekt als coach bij Liverpool, benadrukt nog maar eens een keer dat de voetbalkalender té vol is. Gisteren heeft de coach van de Engelse grootmacht naar het Conference League-duel tussen Aston Villa en Olympiakos zitten kijken, en viel hem op dat de spelers meer rust nodig hadden. Klopp verklaart zijn nader tijdens een persmoment voorafgaand aan de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Naast de 38 wedstrijden in de Premier League hebben de Engelse clubs ook nog wedstrijden in de EFL Cup, FA Cup en Europese toernooien als ze daar actief zijn. “Ik heb Aston Villa zien verliezen en dat zou kunnen betekenen dat er geen enkel Engels team in de finale van een Europees toernooi zal staan. Moeten we ons niet eens afvragen of we de spelers eens wat minder moeten belasten? Iemand moet de spelers helpen.”

Sommigen zeggen dat de spelers betaald worden om te voetballen, maar Klopp ziet dit net even anders. “Voetbal betaalt hén. Neem dat nu van een oude vertrekkende man aan. Het is een algemeen probleem en ze durven zelfs clubs te laten spelen op donderdag, zondag, woensdag en dan nog eens zaterdag om 12.30 uur. Dat is een misdaad! Ik wacht totdat Amnesty International eens achter ze aan gaat.”

