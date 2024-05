Van Bommel slaat zichzelf op de borst na verloren bekerfinale: ‘We moeten even normaal blijven doen’

Mark van Bommel verloor met Antwerp FC donderdag de bekerfinale, maar blijft nog steeds trots op wat hij met de club heeft gepresteerd. Volgens de Nederlandse trainer heeft de club een goed seizoen gedraaid.

Vorig jaar won Van Bommel de Croky Cup met Union St. Gilloise als tegenstander, dit seizoen was het andersom. Union was donderdag met 1-0 te sterk. Op de persconferentie liet de oud-international weten snel naar huis te willen, meldt Voetbal International. “We gaan hier zo snel mogelijk weg. Als we hier klaar zijn, zijn we vertrokken. We weten hoe mooi het is, nu voel je ook de pijn.”

De bekerfinale was qua niveau niet erg oogstrelend. “Het was geen mooie finale en er waren weinig kansen, dat wisten we van tevoren. Het was zo’n wedstrijd waarin de ploeg die op voorsprong zou komen, een grote kans had om te winnen.” De oud-trainer van PSV vond het niet erg dat Union veel aan de bal was. “Dat kunnen ze bijna niet. Ze kunnen niet goed met de bal omgaan, maar wel goed counteren.”

Vorig seizoen had Van Bommel een droomseizoen met Antwerp, toen hij landskampioen werd en de beker pakte. Later werd ook de Super Cup gewonnen. Dit seizoen gaat het iets minder, maar ‘slecht’ wil de Nederlander het niet noemen. “We hebben ons dit seizoen gekwalificeerd voor de play-offs om het kampioenschap én we halen de bekerfinale. Je gaat me niet vertellen dat dit een slecht seizoen was. Er zijn heel veel teams die een slecht seizoen spelen, die graag in onze schoenen zouden staan. Als we zo afsluiten, met drie prijzen… Dit zijn gewoon feiten, hè. We moeten ook even normaal doen.”

