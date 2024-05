Voormalig doelpuntenmachine Vitesse ontbreekt bij benefietwedstrijd: 'Niemand heeft me uitgenodigd'

Voormalig Vitesse-aanvaller Wilfried Bony doet niet mee aan de benefietwedstrijd tussen de Vitesse Legends en FC De Rebellen. In een reactie op een Instagram-post laat de Ivoriaanse spits weten geen uitnodiging van de Arnhemse club te hebben ontvangen.

In een gezamenlijke post werd duidelijk dat Bony mee gaat doen aan een benefietwedstrijd tussen Wales en Engeland in het Swansea.com Stadium. Waarna de aanvaller werd gevraagd waarom hij niet meespeelt bij de Vitesse Legends om ‘de club te steunen die van jou de grote ster heeft gemaakt'. De voormalig Vitesse-spits reageerde kort maar krachtig op de vraag. “Niemand heeft me daartoe uitgenodigd.”

Artikel gaat verder onder video

Het is niet duidelijk waarom de inmiddels 35-jarige Bony, die in 77 wedstrijden voor de Arnhemmers goed was voor liefst 58 treffers en 18 assists, geen uitnodiging heeft gehad voor de benefietwedstrijd. Wellicht heeft het ermee te maken dat Daddy Cool in het seizoen 2021-2022 een transfer maakte naar NEC Nijmegen. Overigens was dit geen succes: Bony speelde nauwelijks door blessureleed en kwam tot veertig speelminuten in twee wedstrijden.

De benefietwedstrijd tussen de Vitesse Legends en FC De Rebellen is toegankelijk voor publiek. Tickets zijn te koop voor het symbolische bedrag van 18,92 euro, verwijzend naar het jaar van oprichting van Vitesse. De wedstrijd wordt om 19.00 uur afgetrapt.

© Instagram

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.