Borst uiterst stellig over Hadj Moussa: '3,5 miljoen in de plomp gegooid'

Hugo Borst denkt niet dat Feyenoord met Anis Hadj Moussa een goede aankoop heeft gedaan. De dribbelaar van Vitesse heeft volgens de analist niet het benodigde niveau om in Rotterdam te fungeren.

Jan Boskamp vertelt bij Veronica Offside dat hij de Frans-Algerijns voetballer al langer op het oog had. "Ik ken hem nog van Olympique Charleroi (amateurclub in België, red.)." Borst breekt vervolgens in en is de stellig over Moussa: "Nu ben ik nieuwsgierig want ik vind het een slechte aankoop. Hij doet alles uit stilstand, man." Boskamp countert door te benoemen dat dát juist een kwaliteit is. "Dat is zijn kracht, explosiviteit."

Artikel gaat verder onder video

Toch twijfelt de Feyenoord-fan eveneens of de speler van Vitesse goed genoeg is voor Feyenoord. "Kijk naar zijn scorend vermogen: ik geloof dat hij pas één keer heeft gescoord. Toen hij naar Patro Eisden ging, ontwikkelde hij zichzelf. Hij doet nu precies hetzelfde bij Vitesse als bij Patro Eisden. Maar ik zou willen dat hij een man uitspeelt en de eindpass geeft."

Het gedrag van de jongeling kan volgens Borst ook nog een probleem worden. Zo maakte hij recentelijk geen vrienden door vaker te laat te komen en zich ziek te melden. "Hij belde laatst om half elf af, terwijl de jongens om half 9 met Sturing in conclaaf gingen over hoe er gevoetbald werd. Twee uur later belt hij dus af, dat hij ziek is. Dat kan niet.” Of Feyenoord er slim aan heeft gedaan hem aan te trekken, daar is Borst stellig over. “3,5 miljoen in de plomp gegooid.” Dick Advocaat is daar niet zo zeker van. “Het is gewoon een goede speler. Maar het is even afwachten of hij dit niveau aankan.”

