Feyenoord-aanwinst Hadj-Moussa werkt zich in de nesten en zorgt voor woede en ontsteltenis

Feyenoord-aanwinst heeft zich in de nesten gewerkt bij Vitesse. De vleugelspeler, die deze week tot een akkoord kwam met Feyenoord, heeft zich vrijdagochtend om half elf ziek gemeld bij de Arnhemmers. Trainer Edward Sturing stoort zich mateloos aan Hadj-Moussa en laat dat tegen Omroep Gelderland duidelijk merken.

Sturing, die met Vitesse zit in de hoek waar de klappen vallen, stoort zich flink aan Hadj-Moussa. Ondanks dat de voetballer uit Algerije een van de smaakmakers van de Arnhemmers in de tweede seizoenshelft is, zorgt hij ook voor irritatie op Sportcomplex Papendal. Vrijdag was dat weer het geval: "Hij heeft zich vanochtend om half elf ziek gemeld. Dat is twee uur te laat. Daarnaast is hij al een paar keer te laat gekomen", geeft Sturing aan.

De coach van de Gelderse club vervolgt: "Ik vind ook dat hij met andere dingen bezig is dan Vitesse", doelt de coach van de nummer zeventien van de Eredivisie mogelijk op de transfer van Hadj-Moussa naar Feyenoord. "Dat stoort me mateloos", besluit de oefenmeester. Volgens Omroep Gelderland is de kans klein dat de rechtsbuiten van Vitesse zondag in de basis zal starten tegen NEC.

