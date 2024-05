'Tuchel zorgt voor grote schok bij Bayern: 29-jarige international gepasseerd tegen Real Madrid'

Bayern München-trainer Thomas Tuchel lijkt voor de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League een grote verrassing in petto te hebben. Waar de Duitse oefenmeester, die na dit seizoen vertrekt uit de Allianz ArenA, vorige week in de heenwedstrijd nog een basisplaats had ingeruimd voor , kiest hij woensdagavond in Madrid voor de negentienjarige . Dat meldt Sky-reporter Kerry Hau althans.

Daarmee lijkt Tuchel een groot risico te nemen. Goretzka staat al sinds de zomer van 2018 onder contract bij Bayern München, speelde inmiddels 219 wedstrijden voor de club en droeg ook al 57 keer het shirt van de Duitse nationale ploeg. De 29-jarige international had vorige week in de heenwedstrijd tegen Real Madrid ‘gewoon’ nog een basisplaats, al werd hij wel in de rust vervangen, en verscheen ook een paar dagen later tegen VfB Stuttgart aan de aftrap. Goretzka leek gezien zijn ervaring een logische keus voor de return tegen Real Madrid, maar Tuchel besluit mogelijk dus anders.

Volgens Hau kan Pavlovic woensdagavond rekenen op een basisplaats. De 20-jarige middenvelder komt uit de jeugdopleiding van Bayern München en sloot eind vorig jaar definitief aan bij de hoofdmacht. Hij speelde tot op heden negentien wedstrijden in het eerste, waarvan twee in de Champions League. Ervaring op het hoogste podium heeft hij dus amper, laat staan met het spelen van een halve finale tegen ook nog eens de recordtitelhouder. Maar volgens de informatie van Hau vormt Pavlovic in het Santiago Bernabéu toch echt een koppel met Konrad Laimer op het middenveld. Goretzka zal genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Basisplaatsen voor De Ligt en Mazraoui

Het goede nieuws voor Bayern München is dat Matthijs de Ligt inzetbaar is. De Nederlander moest het thuisduel met Real Madrid aan zich voorbij laten gaan. De Ligt wordt in de return aan de aftrap verwacht. Dat geldt ook voor Noussair Mazraoui, die evenals vorige week als linksback zijn opwachting zal gaan maken.

Vermoedelijke opstelling Bayern: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Pavlovic, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.

Thomas Tuchel hat sich entschieden: Aleksandar Pavlovic startet heute neben Konrad Laimer auf der Doppelsechs! Der dritte Champions-League-Einsatz für den 20-Jährigen – und das vor so einer besonderen Kulisse im Bernabéu! Leon Goretzka sitzt dafür erstmal nur auf der Bank.… — Kerry Hau (@kerry_hau) May 8, 2024

