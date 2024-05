Spanje smult: Borussia Dortmund deelt PSG na uitschakeling in Champions League meerdere tikken uit

Borussia Dortmund heeft zich dinsdagavond ten koste van Paris Saint-Germain verzekerd van een plekje in de finale van de Champions League en dat willen de Duitsers weten ook. De eerste finalist van dit jaar haalt op social media z’n gram. Dat blijft ook in Spanje niet onopgemerkt. Het oog van het medium Sport valt vooral op een reactie van Borussia Dortmund op een tweet van PSG over FC Barcelona.

Wie bij aanvang van dit kalenderjaar had gezegd dat Borussia Dortmund zich een paar maanden later zou plaatsen voor de finale van de Champions League, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Duitsland had zich weliswaar in een groep met PSG, AC Milan en Newcastle United als winnaar verzekerd van een plekje in de knock-outfase, maar de prestaties in eigen land waren ondermaats. Borussia Dortmund rekende desondanks in de achtste finales van het miljardenbal af met PSV. Maar de kwartfinale zou het eindstation zijn, toch?

Niet voor niks plaatste het door miljoenen mensen gevolgde account Out Of Context Football op 14 maart, een dag voor de loting van de kwartfinales van de Champions League, een afbeelding met de logo’s van Borussia en de andere deelnemende clubs. Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Real Madrid, PSG, Manchester City én Arsenal wilden elkaar niet treffen, maar hoopten, zo suggereert dat bericht, dat Borussia Dortmund uit de koker zou komen. De Duitsers werden gekoppeld aan Atlético, stuurden de Madrilenen vorige maand naar huis en rekenden in de halve finale dus af met PSG. Het bericht van Out Of Context Football zijn ze dan ook niet vergeten:

Well. Would you look at that. https://t.co/OqEgzNZBee — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024

Het socialmediateam van Borussia Dortmund had de smaak sowieso goed te pakken. Het haalde er ook nog even een post van PSG van 11 maart 2020 bij. De Fransen waren destijds wél te sterk voor Borussia Dortmund en dat vierden de spelers door de celebration van Erling Haaland te imiteren. “Dat smaakt als goede wijn”, aldus Borussia Dortmund:

Tastes like fine wine 🍷 https://t.co/lxnBFC4yPh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024

Daar blijft het niet bij. Ook het Duitse account van de Champions League-finalist wil nog even z’n gram halen. En dat wordt in Spanje wel gewaardeerd. “Daar hield de reeks berichten niet op, want woensdagochtend publiceerden Die Borussen een nieuw en nog zuurder bericht op hun X-account. Daarop lees je in het Frans de tekst ‘Passez de bonnes Vacances' (prettige vakantie), geïllustreerd met de afbeelding van een strand waarop een handdoek met het PSG-embleem ligt”, zo ziet Sport. Het Spaanse medium kan de actie wel waarderen, want de tweet van Dortmund is een reactie op een sneer van PSG richting FC Barcelona na de wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League.

“Het bericht zou subtieler zijn als het geen retweet was geweest van een bericht dat de Parijzenaren een paar weken geleden hadden geüpload, toen ze FC Barcelona uitschakelden”, aldus Sport. PSG publiceerde een dag na 1-4 overwinning op FC Barcelona een in de Seine zinkend luchtballon in de kleuren van de Catalaanse tegenstander. Ook voor PSG zit het Champions League-avontuur er nu dus op. Na de 1-0 nederlaag in Dortmund ging de formatie van coach Luis Enrique dinsdagavond op eigen veld met dezelfde cijfers onderuit.

