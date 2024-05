Ongelukkige foto’s van Niklas Süle zorgen voor massale ongeloof over fysieke gesteldheid

Op sociale media gaan momenteel verschillende trainingsfoto’s rond van . Er heerst veel ongeloof over de fysieke gesteldheid van de verdediger van Borussia Dortmund. Het lijkt erop dat de stopper een aantal kilo is aangekomen, zo vallen de meeste reageerders op.

Süle is al vaker bekritiseerd om zijn fysieke gesteldheid. Zo sprak Khalid Boulahrouz onlangs zijn kritiek uit bij Rondo. “Als ik dat dan tegenover een Vinícius Júnior en al die vlugge en vaardige spelers voorin zet, en als ik dan die bouwvakker erin zie komen bij Dortmund. Hoe heet hij? Die bij IKEA werkt?”, doelt Boulahrouz op Süle. “Dat is net een snackbar op voetbalschoenen lijkt het wel”, sprak de Kannibaal.

De beelden die zijn opgedoken zijn niet gunstig voor Süle. Mensen geloven hun ogen niet als ze de ongelukkige foto’s en video’s zien van de centrale verdediger. Süle was al eens eerder onderwerp van gesprek toen hij naar verluidt overgewicht had.

Over ongeveer twee weken staat de Champions League-finale tussen Dortmund en Real Madrid op de planning. Het is nog maar de vraag of Süle fit genoeg is om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

Nah bro has been spending time with Hazard ! 🍔

Just 2 weeks before the UCL final! 🏆😭😭🤣



