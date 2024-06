Emoties lopen plots ontzettend hoog op bij Virgil van Dijk: ‘De maat is nu vol voor hem’

is zondagmiddag in de 54ste minuut van het EK-duel van Oranje met Polen in woede uitgebarsten. Reden was het fluiten van scheidsrechter Artur Soares Dias in het nadeel van het Nederlands elftal.

Van Dijk zette negen minuten na rust rond de middenlijn een tackle in op Adam Buksa. De centrumverdediger en aanvoerder van Oranje leek de bal te raken, maar toch floot Dias voor een overtreding in het nadeel van Van Dijk. Die ontstak vervolgens in woede.

“Weer fluit Dias in het nadeel van Nederland. Van Dijk is nu boos, voor hem is de maat vol”, becommentarieert Arman Avsaroglu het moment bij de NOS. “Hier is toch maar weinig aan de hand. Hij speelt de bal, volgens de scheidsrechter gaat hij iets te hard het duel in. Maar al dit soort duels vallen uit in het voordeel van Polen. En dat vindt Van Dijk, begrijpelijk, vervelend.”