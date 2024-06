Kees Luijckx totaal niet gediend van actie Kylian Mbappé: 'Gezagsondermijnend! Welk respect wil je dan?'

stal op maandagavond de show in Düsseldorf tijdens de groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Zowel op positieve als op negatieve wijze. De Fransman raakte geblesseerd aan zijn neus en heeft hem naar alle waarschijnlijkheid gebroken. Mbappé werd naar de kant gehaald, maar ging vervolgens geblesseerd binnen de lijnen liggen. Het kwam hem op geel te staan. ESPN-analist Kees Luijckx ging bij EK-praat in op de blessure van Mbappé en vertelde daarna over de volgens hem vervelende actie.

“Vrijdag speelt Frankrijk met een Ninja Turtle. Volgens mij is dat gewoon bescherming op doen, en je kunt weer verder. Dat heb ik wel meegemaakt met teamgenoten, dan was het gewoon zorgen dat je een zo goed mogelijk masker hebt. Ik denk dat Frankrijk wel de beschikking heeft over een goede maskermaker. Ik kan me niet voorstellen dat dat een idee zou kunnen zijn”, aldus Luijckx.

“Hij moet inderdaad affluiten hè die scheidsrechter? Omdat hij een hoofdblessure heeft, daar moeten we dan maar vanuit gaan dat hij hem ook daadwerkelijk heeft. Maar kijk hoe hij de scheidsrechter weer een oor aannaait door het veld weer in te komen. Wat verwacht je voor respect dan? Gezagsondermijnend!”, besluit Luijckx zijn betoog bij ESPN.

Snel borrelt dan al de vraag op of het Franse goudhaantje op tijd fit is voor het duel tegen Nederland vrijdagavond om 21.00 uur in Leipzig. “Het lijkt mij niet dat je binnen drie dagen op het veld staat”, legt Vink uit. “Ze hebben zo’n goede selectie, waarom is het nodig (om risico met Mbappé te nemen, red.)?”, aldus de analist.