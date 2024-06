Frankrijk verslaat Oostenrijk nipt door eigen doelpunt van oud-Ajacied

Favoriet voor de Europese titel, Frankrijk, heeft met moeite met 1-0 gewonnen van Oostenrijk. Een fysiek zwaar duel waarin meermaals bloed vloeide, werd in de eerste helft al beslist met een eigen doelpunt van Maximilian Wöber, die een horroravond beleefde.

Het toernooi begon voor de Oranje-tegenstanders met een fysieke strijd. Er waren veel duels te zien, vooral tussen de sterke Oostenrijkse verdediging en de snelle Franse voorhoede. Kevin Danso blonk uit in de duels, maar niet de hele verdediging was ertegen opgewassen. Zo kregen Philipp Mwene en Maximilian Wöber allebei geel voor een overtreding op de watervlugge Ousmane Dembélé. Dit was voor Wöber helaas niet het dieptepunt van de wedstrijd. Vlak nadat teamgenoot Christoph Baumgartner oog in oog met keeper Mike Maignan niet wist te scoren, was de oud-ajacied de pechvogel die een voorzet van Kylian Mbappé binnenkopte. De bal die voor Antoine Griezmann bedoeld was, belandde na een schrikreflex via zijn hoofd achter de keeper.

Artikel gaat verder onder video

Meteen na rust zette Max Wöber zijn lijn in van eerste helft door en beukte hij Antoine Griezmann in de reclameborden. De Fransman moest behandeld worden aan zijn hoofdwond en speelde zijn wedstrijd uit met een hoofdverband. Wöber mocht blijven staan, maar zou later vervangen worden voor Gernot Trauner.

In de 55e minuut leek Frankrijk de score te verdubbelen, maar Kylian Mbappé miste één-op-één met de keeper nadat hij met een prachtige sprint langs de verdediging kwam. In de rest van de tweede helft waren er maar mondjesmaat weinig kansen te noteren, ondanks dat Oostenrijk iets meer in de wedstrijd kwam.

Vlak voor tijd was er nog een opvallend moment met Kylian Mbappé. De wereldster kreeg een kopstoot van Kevin Danso en moest behandeld worden na een bloedneus. Nadat hij weer kon opstaan moest hij even naar de kant. Toen het spel weer verder ging liep de aanvoerder het veld in terwijl hij zijn neus dichtkneep, alvorens hij naast de lijn ging zitten. De scheidsrechter bestrafte deze bizarre actie met geel voor spelbederf.

Invaller OIivier Giroud kreeg in de extra tijd een reuzenkans op de 2-0, maar raakte de bal totaal verkeerd. De score bleef zo moeizaam 1-0, waardoor de favoriet in ieder geval drie punten bij kan schrijven. De volgende wedstrijden in deze groep zijn op 21 juni, met Nederland-Frankrijk en Polen-Oostenrijk.