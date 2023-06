Magath heeft flinke kritiek op fitheid Duits international: 'Ik ken geen topsporter die met tien kilo overgewicht rondloopt'

Felix Magath heeft flinke kritiek geuit op de fitheid van Niklas Süle. De verdediger werd door een gebrek aan mentaliteit en een verkeerde houding niet opgeroepen door bondscoach Hansi Flick voor het nationale elftal van Duitsland. De voetbaltrainer begrijpt dit besluit volledig en hakt er nog even op in.

“Ik begrijp niet waarom mensen er überhaupt over praten”, begint Magath in zijn analyse bij de Duitse tak van Sky Sports. “We hebben topsport in de Bundesliga. En ik ken geen topsporter die met tien kilo overgewicht rondloopt. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik vind het alleen maar verontrustend dat we überhaupt over dit onderwerp moeten praten.”

De oud-profvoetballer wilde er nog wat meer over kwijt en ging door. “Een topsporter die zeven cijfers verdient – het maakt me niet uit wat of waar hij eet – maar die dan met tien kilo overgewicht rondloopt en iedereen het nog acceptabel vindt, dat kan natuurlijk niet. Het enige wat ik hoor is: ‘We spelen zo’n snel voetbal en iedereen is zo snel geworden in de Bundesliga.’ Dus ik vraag me af hoe dat moet met tien kilo overgewicht. Dat begrijp ik niet.

Duitsland hoeft geen kwalificatie te spelen voor het EK, omdat het land door het organiseren van het toernooi automatisch mag meedoen. De Duitsers hadden drie oefenwedstrijden gepland. Tegen Oekraïne werd het 3-3 en kreeg het team veel kritiek. Polen en Colombia staan nog op het programma in de aankomende week.