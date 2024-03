Perez kijkt vol ongeloof naar Dortmund-speler: 'Tien miljoen per jaar, hoe kan zoiets?'

Kenneth Perez kan nog steeds maar moeilijk geloven dat PSV in de Champions League is uitgeschakeld door Borussia Dortmund. De Eindhovenaren verloren woensdagavond, na een 1-1 gelijkspel in eigen huis, met 2-0 van Die Borussen.

Perez vindt vooral dat Dortmund geen veel sterker elftal heeft dan PSV. “Ik zat met ongelooflijke jaloezie te kijken naar de spits van Dortmund”, begint de analist tijdens Studio Europa op ESPN. “Die verdient tien miljoen per jaar… Hoe kan zoiets man?” Ook over de rechtsachter van de Duitsers was Perez niet te spreken. Terwijl hij kippendansachtige bewegingen maakt, zegt de analist: “Die Süle, lekker daar op rechtsback…”

Perez had ook meer verwacht van de ploeg die op eigen bodem zo goed presteert dit seizoen. “Ik vind het echt heel teleurstellend dat PSV niet door is gegaan tegen deze tegenstander. Ook voor de Eredivisie. Ze worden straks ongeslagen kampioen. En dan kun je van dit team over twee wedstrijden niet winnen…”

Rond de 77ste minuut kreeg de analist wat hoop. Het stond 1-0 voor de Duitse ploeg, maar die zagen op dat moment een doelpunt afgekeurd worden. “Toen die Füllkrug scoorde en die goal door een miniem geval van buitenspel werd afgekeurd, dacht ik: nu gaan ze wel door. Dat lukt dan niet.” PSV zal zich na de Europese uitschakeling volle bak kunnen focussen op de Eredivisie. Daarin heeft de ploeg tien punten voorsprong op naaste belager Feyenoord. Aankomende zondag om 20.00 uur speelt de ploeg uit Eindhoven thuis tegen FC Twente.