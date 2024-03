'Nagelsmann zet baan in Dortmund op het spel met opvallende keuze voor oefenduel met Oranje'

Julian Nagelsmann (36) zet een mogelijk dienstverband bij Borussia Dortmund op de tocht met zijn selectie van Duitsland voor de oefenduels met Frankrijk en Nederland op respectievelijk 23 en 26 maart aanstaande. De bondscoach zou maar één speler van BVB willen opnemen in het keurkorps dat zich voorbereidt op het EK dat komende zomer in eigen land wordt gehouden.

Dat schrijft SportBILD, dat over informatie over de Duitse selectie zegt te beschikken, althans. Alleen spits Niclas Füllkrug zou namens Dortmund een plek in de spelersgroep krijgen, zo weet de krant. "Sterren als Mats Hummels (35), Niklas Süle (28), Nico Schlotterbeck (24) en Julian Brandt (27) dreigen kort voor het toernooi uit de selectie te worden gegooid!", schrijft de krant niet zonder gevoel voor sensatie. De bondscoach zou een deel van hen al geïnformeerd hebben dat zij thuisgelaten worden.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee dreigt er een 'EK-geschil' te ontstaan tussen Nagelsmann en de club, gaat het artikel verder. De beleidsbepalers in Dortmund zouden onder diens voorgangers Joachim Löw en Hansi Flick al ontevreden zijn geweest omdat er in hun ogen te weinig spelers van de club voor Die Mannschaft werden opgeroepen. Dat Nagelsmann nu maar één van de elf potentiële internationals zou selecteren, zou dan ook helemaal als een klap in het gezicht worden opgevat, zo luidt de verwachting. Buiten bovengenoemd vijftal hopen ook spelers als Felix Nmecha, Karim Adeyemi en Emre Can nog op een lek in de EK-selectie.

Nagelsmann werd vorig jaar nota bene mede op voorspraak van Hans-Joachim Watzke aangesteld als opvolger van Flick bij de Duitse bond. Behalve CEO van Borussia Dortmund is de 64-jarige bestuurder namelijk ook vice-voorzitter van de DFB. Nagelsmann zou hoog op het lijstje van BVB staan om komende zomer, als zijn contract na het EK afloopt, als hoofdtrainer aan de slag te gaan aangezien Edin Terzic zijn langste tijd op de bank gehad lijkt te hebben. "De nominaties van de bondcoach voor de interlands tegen Frankrijk en Nederland zouden de relatie tussen Nagelsmann en Dortmund nu onder druk kunnen zetten", voorziet de krant echter. Komende donderdag wordt bekend met welke spelers Duitsland de aankomende interlandperiode ingaat.