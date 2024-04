Van der Vaart sloopt grote naam: ‘Iemand die een prijs heeft gewonnen en vijf minuten mag meedoen’

maakte woensdagavond als invaller het enige doelpunt voor Borussia Dortmund in het eerste duel met Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League (2-1). Rafael van der Vaart begrijpt niet waarom de voormalig spits van Ajax aanvankelijk genoegen moest nemen met een reserverol.

Trainer Edin Terzic van Dortmund begon in de spits met Niclas Füllkrug. Laatstgenoemde, dit seizoen goed voor 11 doelpunten en 8 assists in de Bundesliga en international van Duitsland, kon echter niet imponeren en moest na een uur voetballen plaatsmaken voor Haller, die tien minuten voor tijd na voorbereidend werk van Julian Brandt de 2-1 op het scorebord bracht. Daardoor heeft Dortmund nog voldoende perspectief voor de return van volgende week in eigen huis.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb het al eens vaker gezegd, maar Füllkrug is voor mij iemand die een prijs heeft gewonnen en daarom vijf minuten mag meedoen bij Dortmund”, zegt Van der Vaart na afloop bij Ziggo Sport. Presentator Wytse van der Goot waarschuwt Van der Vaart om op zijn woorden te letten: “Kijk nou uit…”

Van der Vaart heeft vervolgens toch nog mooie woorden over voor Füllkrug. “Ik heb een serie gezien over het Duitse nationale team en daarin zie je dat hij heel goed in de spelersgroep ligt”, zegt de analist. “Het is natuurlijk een rouwdouwer die voor zo’n groep heel belangrijk is, maar kwalitatief vind ik het weinig. Hij maakt zijn doelpunten, maar Haller vind ik tien klassen beter.”

𝐒𝐄𝐁𝐀𝐒𝐓𝐈𝐄𝐍 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐑! 🦸‍♂️

De oud-Ajacied schiet Dortmund op knappe wijze terug in de wedstrijd: 2-1 👊



Kan het nog voor de Duitsers? 👀#ZiggoSport #UCL #ATMBVB pic.twitter.com/6RNoeaz0vY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Willem van Hanegem merkt in Nederland haast een volkswoede richting één topvoetballer

Van Hanegem: 'Nu hij het niet laat zien in Oranje, zijn we in dit land bijna boos op hem.'