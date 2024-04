Willem van Hanegem merkt in Nederland haast een volkswoede richting één topvoetballer

Willem van Hanegem steunt spelers die af en toe van zich afbijten richting de pers. wil al een tijdje niet meer praten met de Nederlandse pers en zaterdag haalde NEC-doelman zijn gram bij Milan van Dongen na een gestopte penalty.

“In Nederland hebben we vorig seizoen van Xavi Simons een soort wonderkind gemaakt”, zegt Van Hanegem in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad. “En nu hij het niet laat zien in Oranje, zijn we in dit land bijna boos op hem. Simons is een goede speler, dat ziet iedereen. Bij Leipzig is hij wekelijks goed, in Oranje moet hij dat stapje nog zetten. Maar dat gaat gebeuren.”

Simons weigerde eerder deze maand een interview met RTL7 na een Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en RB Leipzig. Rondom de interlands van het Nederlands elftal hield Simons die boycot in stand. De aanvallende middenvelder zou zich onheus behandeld voelen door de Nederlandse pers.

“Dat hij nu niet met de Nederlandse pers wil praten, althans dat lees ik overal, kan ik ook nog wel begrijpen. Je moet het niet te groot maken, maar een keertje jouw tanden laten zien als speler is soms goed”, vindt Van Hanegem. “Zoals Jasper Cillessen toch best mag zeggen dat hij het gek vond dat hij werd uitgelachen bij een podcast, maar nu toch echt een penalty stopte en dat hij nu een keer hardop lacht? Dat vond ik prima.”

