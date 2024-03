Pascal Kamperman: ‘Hij wil niet met de Nederlandse pers praten. Laat het eerst eens zien in Oranje…’

Pascal Kamperman vindt het misplaatst dat rondom de interlands van het Nederlands elftal niet met de nationale media wil praten. De Oranje-international en aanvallende middenvelder van RB Leipzig is het niet eens met de behandeling die hij krijgt van de Nederlandse pers.

“Het is een beetje merkwaardig. Hij vindt dat er te veel kritiek op hem is”, licht Kamperman het besluit van Simons om de Nederlandse media niet te woord te staan toe voor de camera van ESPN, dinsdagavond vlak voor het oefenduel van Oranje in en met Duitsland. “Hij heeft gezegd dat hij niet met de Nederlandse pers wil praten. Ik weet niet of dat allemaal zo handig is. Natuurlijk snap ik dat het hard bij hem aankomt en dat er veel over hem gezegd wordt.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik las dat Vincent Janssen het vandaag ook weer opnam voor hem”, vervolgt de verslaggever van ESPN. “Janssen vindt dat er in Nederland veel te hard geoordeeld wordt over spelers en dat iemand na één wedstrijd gelijk neergesabeld wordt. Nou is het bij Simons niet na één wedstrijd, want bij hem is het er in al zijn interlands in Oranje nog niet uitgekomen. Janssen wil daarom niet meer in de Eredivisie spelen. Simons wil daarom niet meer met de Nederlandse pers praten. Ik zou zeggen: laat het eerst eens op het veld zien en dan zien we daarna wel weer verder”, aldus Kamperman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder hoorde opvallend geluid uit kamer Promes en Depay: 'Ik ging naar binnen, Memphis liep boos weg'

Wesley Sneijder vertelt bij Veronica Offside een anekdote over zijn tijd bij het Nederlands elftal.