Cziommer: 'Helaas is hij nooit trainer van Ajax geworden, ik probeerde hem daar binnen te krijgen'

Simon Cziommer heeft Ajax in het verleden geprobeerd te overtuigen van de trainerskwaliteiten van Oliver Glasner. Sinds februari is Glasner actief bij Crystal Palace en Cziommer vindt het jammer dat hij nooit bij Ajax heeft gewerkt.

Het Crystal Palace van Glasner verkeert momenteel in goede vorm. De laatste vier wedstrijden leverden tien punten op: Crystal Palace won van Liverpool (0-1), West Ham United (5-2) en Newcastle United (2-0).

Artikel gaat verder onder video

“Jammer dat hij nooit trainer is geworden van Ajax”, zegt Cziommer zondagmiddag bij Viaplay. “Ik heb geprobeerd om hem daar binnen te krijgen. Ze hebben uiteindelijk ook de spelers gehaald om zijn 5-3-2-systeem te kunnen spelen, met Sosa en Gaaei.” Met wie Cziommer contact zocht, laat hij in het midden. “Dat is niet belangrijk, want die zit niet meer bij Ajax.”

De 49-jarige Glasner speelde als speler zijn gehele carrière bij SV Ried in Oostenrijk, deels gelijktijdig met Cziommer (Red Bull Salzburg). Na zijn actieve carrière werd Glasner trainer van SV Ried, LASK, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt en nu dus Crystal Palace. Zijn grootste succes was het veroveren van de Europa League met Frankfurt in 2022.

"Jammer dat Oliver Glasner nooit trainer is geworden van Ajax." 🗣



Zou hij de juiste man zijn geweest voor Ajax? 🤔

Kijk nu live: https://t.co/E8COX7i3gR#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #TOTARS pic.twitter.com/ZMaeZUqOuX — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ik ben bij Alex Kroes thuis geweest, ik heb hem hoog zitten’

Steun voor Alex Kroes van een oud-speler van Ajax. "Als hij weer structuur kan krijgen in die club, dan gaat hij straks ook als gevierd man naar buiten."