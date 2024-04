‘Ik ben bij Alex Kroes thuis geweest, ik heb hem hoog zitten’

Als het aan Nick Hengelman ligt, heeft Alex Kroes een toekomst bij Ajax. In januari 2022 werd Hengelman door Kroes – toen nog grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles – naar Deventer gehaald. De voormalig keeper raakte destijds gecharmeerd van Kroes, al vindt hij de veelbesproken aanschaf van een aandelenpakket van Ajax wel ‘dom’. Donderdagavond komen de leden van Ajax bijeen op een ingelaste vergadering, waar voorzitter van de raad van commissarissen Michael van Praag zal toelichten waarom Kroes ontslagen moet worden.

Hengelman vertelt aan FCUpdate dat hij Kroes buiten het veld leerde kennen. “Ik heb als hobby raambekleding gedaan en ben bij hem thuis geweest om het huis in te richten. Ik kende hem omdat hij de zaakwaarnemer was van Jos Hooiveld. Terwijl we het huis inrichtten, hadden we het over voetbal, als kennissen”, blikt de gestopte doelman terug. “Hij heeft mij op een gegeven moment naar Go Ahead Eagles gehaald. Zo kon ik zien hoe hij te werk gaat en alles neer heeft gezet bij Go Ahead Eagles.”

Volgens Hengelman plukt Go Ahead nog altijd de vruchten van het tijdperk van Kroes, toen het de financieel gezondste club van Nederland werd. “Ik heb hem best hoog zitten. We komen niet dagelijks bij elkaar over de vloer of iets dergelijks, maar we maken wel een praatje als we elkaar zien.” De 34-jarige Hengelman, die in het seizoen 2020/21 als reservekeeper bij Ajax onder contract stond, vindt Kroes ‘best strikt en rechtdoorzee’. “Hij verbloemt niks, maakt de dingen niet mooier dan ze zijn. Hij probeert gewoon een goed team neer te zetten, met verschillende karakters die goed bij elkaar passen.”

“Dat was ook een van de redenen dat hij uitkwam bij mij”, weet hij nog. “Warner Hahn was weggegaan, Andries Noppert nam zijn plaats in, en Kroes wilde niet iemand hebben die aan de stoelpoten van Andries zou zagen. Hij legde dat verhaal heel helder uit.” Kroes verdiende zijn sporen in de voetballerij als medeoprichter van makelaarskantoor SEG. Die connectie leidde al gauw tot vraagtekens. “Ik vind het alleen maar positief dat hij in contact kan komen met de beste spelers ter wereld”, stelt Hengelman echter. “Het is beter dan dat jij of ik directeur wordt en niet verder komt dan Sutalo, om maar wat te noemen. Dus wat maakt het uit dat hij de zaakwaarnemerswereld komt?”

Het aanschaffen van aandelen van Ajax, vlak voor de bekendmaking van zijn aanstelling als algemeen directeur, was evenwel ‘dom’. “In een kooi als Ajax, waar elke stok wordt aangegrepen om je mee te slaan, moet je gewoon voorkomen dat je die stokken aanreikt. Maar ik moet ook denken aan Ten Hag, die eerst werd afgemaakt en later als gevierd man vertrok. Je krijgt het altijd even lastig en dus moet je zorgen dat je zo weinig mogelijk stokken uitdeelt. Die aandelen kopen, dat had hij achterwege moeten laten. Ook al waren de intenties misschien goed.”

Om financieel gewin zal het Kroes volgens Hengelman niet zijn gegaan. “Die man heeft geld zat verdiend en doet volgens mij alleen dingen die hij leuk vindt en waar hij heil in ziet. Hij wilde volgens mij altijd graag naar Ajax, ook toen hij nog bij Go Ahead zat, schat ik in. Dan ga je toch niet die paar aandeeltjes kopen voor het geld om vervolgens ontslagen te kunnen worden? Daar geloof ik niet in.” Bovendien veranderde de waarde van het aandeel nauwelijks na de aanstelling. “Stel dat Johan Cruijff uit de dood opstaat en technisch directeur wordt, dan komt er nog geen dubbeltje bovenop dat aandeel. Die aandelen doen helemaal niks. Maar het is wel dom geweest natuurlijk.”

Het ontslag werd geregisseerd door de raad van commissarissen. Hengelman vermoedt dat Kroes bepaalde mensen binnen Ajax bang heeft gemaakt. “Als je iets laat klappen om die paar aandelen – het is veel geld, maar niet voor Ajax-begrippen – waar hebben we het dan over? Dan is er iemand wel ergens bang voor, denk ik. Voetbal is niet altijd leidend, zeker niet in een beursgenoteerd bedrijf, maar ik denk dat Ajax wel het voetbal leidend wil maken en Ajax wil terugbrengen naar de top van Nederland en Europa.” Hij zou Kroes dan ook een toekomst in de Johan Cruijff ArenA gunnen. “Waarom zou het niet kunnen? Hij heeft de connecties, heeft het fantastisch gedaan bij Go Ahead… Als hij weer structuur kan krijgen in die club, dan gaat hij straks ook als gevierd man naar buiten.”

