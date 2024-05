Vermoedelijke opstelling Ajax: Van ’t Schip voert twee wijzigingen door tegen FC Volendam

maakt zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Volendam zijn rentree bij Ajax. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De linkspoot keerde anderhalve week geleden al terug op het trainingsveld, maar het thuisduel met Excelsior (2-2) kwam voor hem nog te vroeg. Berghuis is inmiddels volledig hersteld en kan op bezoek bij de laagvlieger zijn eerste minuten maken sinds eind februari. is eveneens weer van de partij, maar hij wordt niet in de basis verwacht.

Berghuis had dit seizoen een van de spelers moeten zijn die het jeugdige Ajax moesten gaan dragen en ging in de tweede seizoenshelft met twee assists en drie doelpunten in vijf wedstrijden weliswaar prima van start, maar door zowel een knie- als rugblessure kwam hij in de voorbije twee maanden niet in actie. De international maakte op 22 februari in de return tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League voor het laatst zijn opwachting binnen de lijnen. Zijn laatste competitieminuten dateren van nóg langer geleden, op 11 februari in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller stond vervolgens een aantal keer dicht bij zijn rentree, maar kreeg dan toch weer een terugval waardoor John van ’t Schip alsnog geen beroep op hem kon doen. Daar komt dit weekeinde dus verandering in. Ajax maakte vrijdag bekend dat Berghuis volledig hersteld is en zondagmiddag op bezoek bij FC Volendam weer in actie kan komen. Dat is voor Ajax maar goed ook, want het mist Steven Bergwijn. De aanvoerder zit één wedstrijd schorsing uit wegens zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Benjamin Tahirovic moet het duel met FC Volendam eveneens aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder is geschorst vanwege teveel gele kaarten.

Het Algemeen Dagblad verwacht Berghuis zondag meteen aan de aftrap. Het doel wordt uiteraard verdedigd door Geronimo Rullí. De defensie bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato. Op het middenveld is Branco van den Boomen de vervanger van Tahirovic. Van den Boomen vormt een koppel met Sivert Mannsverk. Kenneth Taylor opereert als ‘tien’, met Mika Godts en Berghuis op de flanken. In de spits staat Brian Brobbey, die van de week ‘gewoon’ volledig heeft meegetraind. De Amsterdammer moest zich in de thuiswedstrijd tegen Excelsior al in de eerste helft laten vervangen. Hij was een vraagteken voor het bezoek aan FC Volendam, maar kan zijn ploeg dus ‘gewoon’ van dienst zijn.

Ajax zal zich in het vissersdorp willen revancheren voor het gelijkspel tegen Excelsior. De Amsterdammers bezetten momenteel de belangrijke vijfde plaats, die na 34 wedstrijden het ontlopen van de play-offs betekent. De voorsprong op NEC is echter slechts twee punten. De Nijmegenaren spelen maandagavond tegen Excelsior. De ontmoeting tussen FC Volendam en Ajax begint zondag om 14.30 uur.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Van den Boomen, Mannsverk; Berghuis, Taylor, Godts; Brobbey.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald de Boer verwijst Ajax-standpunt van Marco van Basten op pijnlijke wijze naar de prullenbak

Ronald de Boer is het niet met Marco van Basten eens dat er de afgelopen seizoenen te weinig talenten zijn doorgebroken bij Ajax.